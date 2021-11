Voici où se trouve le casting de Malcolm In The Middle aujourd’hui

Oui. Non peut-être. Je ne sais pas. Pouvez vous répéter la question? A l’aube du XXIe siècle, Malcolm au milieu a fait ses débuts sur Fox. L’émission télévisée populaire – centrée sur la famille inadaptée Wilkerson – représente la famille américaine traditionnelle de la classe moyenne, équipée de son propre ensemble de problèmes. Le personnage principal de la série, le génie adolescent Malcolm, brise constamment le quatrième mur pour tenter de se rapporter directement au public. Après avoir suscité de nombreux éloges de la part des critiques et du public, Malcolm au milieu est resté une émission polarisante sur Fox pendant sept saisons entières, où il a également reçu sept Emmy Awards et un Grammy.

La série acclamée par la critique mélange magistralement un humour farfelu avec de véritables moments de tendresse pour décrire parfaitement une vie de famille américaine moyenne de classe moyenne. Plus de deux décennies plus tard, la distribution dynamique a parcouru ses propres chemins, certains étant plus connus que d’autres. De la création de bijoux faits à la main à un tube néo-occidental, voici où le casting de Malcolm au milieu c’est aujourd’hui.

Craig Lamar Traylor est un artiste motivé

Traylor a joué le meilleur ami bien-aimé de Malcolm, Stevie Kenarban, un utilisateur de fauteuil roulant avec un bon cœur et un personnage de geek. Traylor a continué à jouer avec plusieurs rôles mineurs, mais a finalement trouvé sa véritable passion sous la forme de bijoux en fil de fer, un art fait à la main qui, selon lui, « apprivoise l’âme ». Traylor a récemment exprimé son intérêt à retourner au métier d’acteur, bien que son succès apparent dans les bijoux artistiques semble occuper son temps.

David Anthony Higgins a eu une grande ruée vers le temps

Dans la série, Higgins incarne Craig Feldspar, le collègue de travail trop obsessionnel de Lois qui est complètement épris d’elle. Après la sitcom, Higgins a rejoint le casting de Nickelodeon Grande précipitation du moment en tant que directeur bruyant d’un complexe d’appartements à Los Angeles. Higgins a également décroché un rôle récurrent dans Mike et Molly, ainsi que des rôles notables dans American Horror Story : Murder House, Dernier homme debout, et CBS B Positif.

Justin Berfield est devenu directeur commercial

Contrairement à plusieurs autres membres de la distribution sur cette liste, Justin Berfield a transformé sa carrière d’acteur en homme d’affaires de haut rang en tant que directeur de la création de Virgin Produced, une société de production cinématographique et télévisuelle. Dans Malcolm au milieu, Berfield a joué Reese, le frère aîné vide de Malcolm. Après le spectacle, Berfield s’est livré à plusieurs spectacles animés populaires, tels que Kim Possible et Mes parrains sont magiques. Sa présence dans des films plus importants a également contribué à créditer son nom, y compris son rôle dans Le grand coup de Max Keeble.

Erik Per Sullivan fait profil bas

Peu d’informations de l’industrie ont été documentées sur Erik Per Sullivan depuis la dernière apparition de l’acteur dans le film de 2010 Douze. Sullivan est connu pour jouer Dewey Wilkerson, le frère cadet de Malcolm, qui est beaucoup plus calme et moins turbulent que ses frères aînés. Avant de prendre officiellement sa retraite d’acteur, Sullivan est apparu dans des films tels que Joe la saleté et Noël avec les Kranks. L’ancien acteur a également été porté disparu à plusieurs Malcolm au milieu retrouvailles.

Besoin d’un DJ ? Appelez Christopher Masterson

Masterson incarne Francis Wilkerson, le fils aîné de la famille et enfant à problèmes qui commence la série à l’école militaire. Masterson est également connu pour son implication dans plusieurs films comiques, tels que Le mariage de mon meilleur ami et Film d’horreur 2. Le dernier rôle au cinéma de Masterson est venu dans Beneath the Leaves en 2016. L’ancien acteur a décidé de changer efficacement de cheminement de carrière, choisissant de se concentrer uniquement sur son métier naissant de disc-jockey.

Jane Kaczmarek est une mère par intérim

Mettant en vedette la matriarche franche et autoritaire de la famille, le rôle de Jane Kaczmarek dans le rôle de Lois Wilkerson fait partie des représentations les plus reconnues de la sitcom. L’actrice nominée aux Emmy est apparue dans plusieurs rôles télévisés notables, tels que Ailleurs, Hill Street Blues, LA Law, Party of Five, Frasier, Felicity, Law & Order: SVU et The Big Bang Theory. Récemment, l’actrice décorée est apparue dans ABC’s mixte. Dans une récente interview, elle a discuté des joyeuses merveilles de la maternité, ainsi que de son prochain rôle dans Tuer Eleanor.

Dites le nom de Bryan Cranston

Depuis Malcolm au milieu, Bryan Cranston est devenu un nom connu. Dans la série, Cranston incarne le patriarche odieux mais au bon cœur de la famille, Hal Wilkerson. Comme pur et dur Breaking Bad les fans sont au courant, l’acteur a ensuite interprété le fabricant de médicaments impitoyable, Walter White. L’acteur aujourd’hui âgé de 65 ans a reçu de nombreuses distinctions et nominations, comme une nomination aux Oscars pour Trumbo et deux Tony Awards pour Tout le et Réseau. Cranston est allé reprendre son rôle de Walter White dans El Camino : Un film de rupture, où le duo s’est également associé à la production de sa propre marque de tequila. Récemment, Cranston a joué dans Showtime’s Votre honneur, où il joue un juge controversé.

Frankie Muniz est devenu un pilote de voiture de course

Frankie Muniz a reçu de nombreux éloges et succès en tant que Malcolm Wilkerson, un génie doué avec une approche cynique du monde. Lorsque Malcolm au milieu officiellement terminé sur Fox, Muniz avait déjà joué dans de grands films, tels que Agent Cody Banks et Énorme menteur. Muniz a également joué dans plusieurs autres films, tels que Marchez fort : l’histoire de Dewey Cox et Film extrême, ainsi que des apparitions dans Esprits criminels et Dernier homme debout.

Suite au succès de sa jeune carrière d’acteur, Muniz a pris la décision de changer sa profession pour le monde de la conduite automobile. Un accident a temporairement entravé son rêve automobile, bien qu’il ait récemment participé à une course en octobre de cette année. Plus récemment, Muniz a joué dans le thriller psychologique La corde noire.





