Voici où se trouve le casting de Freaks et Geeks aujourd’hui

Aucune série télévisée ne caractérise le statut de « classique culte » comme la comédie pour adolescents de courte durée Freaks and Geeks, qui a construit une clientèle fidèle dans les années qui ont suivi son retrait des ondes. Créé par le scénariste et réalisateur Judd Apatow, de La Vierge de 40 ans et Accident ferroviaire célébrité, la série mettait en vedette une rangée d’acteurs de meurtriers réguliers qui ont depuis été catapultés dans des niveaux de célébrité de premier plan.

Avant son heure à plus d’un titre, la série mélange harmonieusement comédie et drame pour capturer plus précisément ce que c’est que de naviguer dans la vie au lycée que n’importe quelle série précédente. Alors qu’il n’a duré qu’une saison avant d’être tragiquement retiré des ondes, il a finalement trouvé son public lorsqu’il a été ajouté aux services de streaming, atteignant une base de fans massive des années après les faits. Maintenant que tant d’acteurs de la série, qu’ils jouent des rôles majeurs ou apparaissent comme des vedettes invitées dans un seul épisode, ont eu une carrière d’acteur majeure, il est encore plus gratifiant de voir l’origine de tant de légendes du grand écran et du petit écran. Des stars que nous reconnaissons dans les sitcoms à succès aux acteurs moins connus excellant dans des rôles d’acteurs ou des talk-shows, voici où le Freaks and Geeks le casting a atterri au cours des vingt années qui se sont écoulées depuis sa première diffusion.

C’est pourquoi Freaks and Geeks A été annulé

L’échec de Freaks and Geeks revient finalement au sabotage du réseau, NBC, qu’il soit intentionnel ou non. Au moment de sa diffusion, en 1999, bien avant l’ère du streaming, et même avant l’ère de TiVo et de la télévision à la demande, les plages horaires étaient tout. L’émission s’est initialement vu attribuer un créneau horaire le samedi soir, ce qui est notoirement difficile pour gagner un public. Pire encore, ils ne diffusaient pas d’épisodes chaque semaine, avec des écarts entre les épisodes entraînant une diminution du nombre de téléspectateurs, ce qui a finalement tué la série.

Occupé Philipps a été… Occupé

Dans la série, Busy Philipps incarne la brute Kim Kelly. Membre des « freaks », le personnage de Philipps incarne le personnage de la méchante fille. Depuis que l’émission n’est plus diffusée, Busy a participé à des séries télévisées comme Ruisseau Dawson,urgence, et Cougar Ville, ainsi que des seconds rôles dans plusieurs films à succès, de poussins blancs à Fait d’honneur. Elle a même brièvement animé son propre talk-show, appelé Occupé ce soir, sur E!, et est récemment apparu dans la série comique très appréciée Girls5eva.

Linda Cardellini a fait un retour sur Netflix

Linda Cardellini était le personnage principal, Lindsay Weir, sur Freaks and Geeks. Elle incarne parfaitement le rôle d’une adolescente prise entre vouloir être gentille avec sa famille et réussir à l’école, mais tentée par la foule populaire qui aime boire et faire la fête. Depuis sa grande pause, elle a été dans et hors de l’œil du public, apparaissant sur urgence, puis revenant sur deux séries originales de Netflix, le drame Lignée et la comédie noire Mort pour moi.

James Franco enseigne une classe sur le showbiz

La carrière de James Franco a connu une ascension fulgurante depuis qu’il est apparu pour la première fois en tant que stoner maladroit dans la série du lycée. Un collaborateur fréquent avec Freaks and Geeks costar Seth Rogen, Franco a joué dans des films aussi divers que la comédie d’animation Fête de la saucisse et passionnant film d’aventure basé sur une histoire vraie 127 heures. Non seulement il est un acteur de cinéma et de télévision prolifique, mais Franco est également connu pour avoir été professeur de cinéma à la prestigieuse Tisch School of the Arts de NYU.

Jason Segel est une star de la sitcom adorable

Jason Segel a joué le principal intérêt amoureux dans Freaks and Geeks, clouant le rôle d’ours en peluche doux et adorable qui lui vaudra des rôles majeurs tels que la star de la comédie romantique Oublier Sarah Marshall et une grande partie sur la sitcom à succès Comment j’ai rencontré votre mère. Sur ce dernier, il incarne Marshall Eriksen, meilleur ami du personnage principal Ted Moseby et dans une relation à long terme avec le personnage d’Alyson Hannigan, jouant le parfait repoussoir à la recherche constante de l’amour de Ted.

Lizzy Caplan est devenue une « maîtresse du sexe » sur Showtime

Lizzy Caplan est mieux connue pour son rôle d’outsider excentrique Janis Ian dans le film classique pour adolescents Méchantes filles, que pour son rôle de disco-lover sur Freaks and Geeks. Depuis qu’elle est apparue dans la série et qu’elle est devenue une icône anti-establishment à son tour de star en tant que Janis, Caplan a joué dans la comédie hilarante Faire la fête, sur la vie d’acteurs en herbe qui travaillent comme serveurs à Los Angeles, ainsi que sur la pièce d’époque Maîtres du sexe, à propos de la première véritable recherche effectuée sur la sexualité humaine.

Seth Rogen est une icône de la comédie stoner

L’acteur comique né au Canada a d’abord déménagé à Los Angeles pour son rôle dans Freaks and Geeks qui a lancé une carrière incroyablement réussie à Hollywood. Après être apparu dans la série télévisée d’Apatow, il a marqué des rôles dans plusieurs des plus grands projets de films du scénariste/réalisateur tels que En cloque et Gens drole. Il a également écrit et joué dans des comédies à succès comme Super mal et même dirigé C’est la fin et L’interview. Il fait également du doublage, prêtant son son emblématique à des films comme Kung Fu Panda et la version 2019 de Le roi Lion.

Becky Ann Baker a fait une apparition sur HBO Filles

Becky Ann Baker a joué la maman, Jean Weir, sur Freaks and Geeks, atterrissant fermement sur le territoire de l’acteur de personnage après avoir été choisi comme la mère de Lena Dunham sur HBO Filles. La série de comédies tumultueuses a valu à Dunham autant d’éloges que de critiques, mais le personnage de Baker n’a reçu que des critiques élogieuses. Alors qu’elle est apparue dans des rôles plus petits dans près de 40 films, ce sont ses deux rôles similaires à la télévision qui lui ont valu le plus de distinctions, telles que les Critics Choice Awards et les nominations aux Primetime Emmy.

Martin Starr est devenu un as de la technologie Silicon Valley

Martin Starr a joué un adorable nerd dans la série, ami du frère cadet de Lindsay. De nos jours, peu de choses ont changé, car Starr continue de tirer profit du rôle d’un jeune adulte féru de technologie. Après avoir partagé la vedette avec Lizzy Caplan sur Faire la fête, Starr a décroché un rôle dans la comédie HBO Silicon Valley, qui se moque de la culture des startups technologiques de la Bay Area. Il est revenu sur les six saisons de la série, tout en apparaissant également dans plusieurs films de l’univers cinématographique Marvel.

Rashida Jones a joué dans Parcs et loisirs

Rashida Jones n’a peut-être eu qu’une apparition majeure dans le quatrième épisode de la série, elle a laissé une forte impression en tant que fille méchante à la manière de la performance de Busy Philipps. Depuis, elle a un petit rôle dans la sitcom à succès Le bureau, avant de devenir un personnage majeur de la série tout aussi populaire Parcs et loisirs. Alors que l’un de ses premiers rôles d’actrice était celui d’intimidateur sur Freaks and Geeks son plus grand rôle à ce jour sur Parcs et loisirs est en tant qu’infirmière et bienfaitrice générale Ann Perkins, qui ne ferait jamais de mal à une mouche.

Sujets: Freaks et Geeks