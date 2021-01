Voici où le trouver

« The Office » dit au revoir à Netflix.

Le bureau quitte Netflix pour de bon une fois que l’horloge atteint minuit le 1er janvier 2021. Alors que certaines personnes ont choisi de commencer un marathon en streaming plus tôt dans le mois pour arriver à la finale juste à temps pour le réveillon du Nouvel An, d’autres s’inquiètent frénétiquement où ils peuvent trouver le faux documentaire du bureau. Les guerres du streaming continuent de se développer alors que Netflix perdra l’une de ses séries les plus performantes. Bien sûr, quelque chose d’aussi populaire que Le bureau ne va nulle part. Michael Scott et l’équipe sont en train de trouver une nouvelle maison de streaming. À partir de la nouvelle année, Le bureau sera disponible en streaming sur Peacock, le nouveau service de streaming de NBCUniversal. Peacock aura les deux premières saisons de Le bureau, avec des publicités, disponible pour regarder gratuitement. Cependant, pour regarder les saisons 3 à 9, les consommateurs devront s’abonner à l’un des deux niveaux payants de Peacock. Peacock Premium tier 2 propose le catalogue complet du service de streaming avec des publicités pour 4,99 € par mois (ou 49,99 € par an). Peacock Premium tier 2 n’a pas de publicités pour 9,99 € par mois (ou 99,99 € par an). Un essai gratuit de 7 jours existe pour les deux niveaux. Peacock Premium comprend également quelque chose appelé « Superfan Episodes » pour Le bureau. Ces épisodes seront prolongés et n’ont jamais vu de séquences auparavant.

