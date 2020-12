Voici Operation with the Flakes, l’événement de Noël Fortnite: comment débloquer des costumes gratuits

Vers le haut Fortnite, jusqu’au 5 janvier 2021, est en cours Opération avec des flocons, le nouvel événement Noël 2020. Pour cette occasion spéciale, le Snow Commando proposera diverses missions, utiles pour obtenir des récompenses gratuites, notamment des dos décoratifs comme Surprise Shield, mais aussi la pioche boule à neige Boules de glace, deltaplane, housses et plus. Avec Operation with the Flakes, il est également possible de débloquer deux costumes, Snow Commando et Frost Squad en hiver. Les deux sont gratuits et pour pouvoir les débloquer, il suffit de remplir les différentes tâches prévues par l’événement de Noël: neuf dans le cas du costume Snow Commando, douze dans le cas du costume Frost Squad. Dans Operation with the Flakes, vous pouvez également vous déguiser en Commando de la neige sournoise, pour pouvoir lancer des grenades glaciales. Dans l’ensemble, l’événement propose de nouveaux costumes de fête dans le magasin, ainsi que d’autres costumes sur le thème de Noël des saisons Fortnite précédentes. Quant aux véhicules, vous pouvez prendre votre envol sur les Stormwing X-4 sur le thème de l’hiver.

Le nouvel événement de Noël ramène en rotation le paillasson, c’est-à-dire les modalités chronométrées. Dans le cas spécifique de Operation with Ribbons, le nouveau Shockwave LTM est inclus, dans lequel les joueurs et les joueurs «s’affrontent pour se lancer dans une tempête super renforcée qui se réduit à rien. De plus, Pickax Frenzy viendra en premier. une fois au format MAT. Vous pouvez également jouer dans ces MATs également dans Scuffles, une playlist qui vous jettera dans l’un d’entre eux au hasard. « , rapporte Epic Games sur leur blog. Enfin, à partir d’aujourd’hui jusqu’au 6 janvier à 1h00 (heure italienne), l’émote Chante avec moi sera disponible gratuitement dans la boutique. Les joueurs et les joueurs qui l’ont déjà acheté n’ont rien à craindre, car ils auront les V-Bucks dépensés pour se faire rembourser. L’opération avec les Flakes alimentera Fortnite tout au long de la période de Noël. Après ce sera au tour de nouvelles communications pour la bataille royale d’Epic Games.