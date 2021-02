Voici notre sélection des pires solos de guitare jamais joués en live | 45S

Un solo de guitare est, sans aucun doute, l’une des parties « top » d’une chanson. Tout au long de l’histoire, des guitaristes renommés du monde entier ont laissé leur empreinte imprégnée et leur héritage enregistré en quelques secondes (quelques minutes dans certains cas) avec des mélodies vibrantes qui finissent par donner ce «quelque chose» à la chanson dont ils parlent. Les notes s’entremêlent, se séparent, se combinent autour d’un rituel dans lequel il semble que cet instrument à 6 cordes parle et que le guitariste qui le joue entre dans une sorte de «transe», infectant le public par son interprétation.

De nombreux médias, magazines et musiciens importants ont tenté de cataloguer et d’évaluer les meilleurs solos de l’histoire, une tâche qui n’est pas très difficile. Cependant, dans 45S nous sommes encore plus risqués et nous avons décidé de faire une sélection des les pires solos de guitare de tous les temps tocados en direct. Ces solos qui en les écoutant vous ont probablement pensé « Enfer, même Kurt Cobain jouerait mieux » (les fans de Nirvana ne sont pas offensés, vive la blonde). Ces solos ruinés par les nerfs, le manque de pratique et peut-être l’usage de substances psychotropes de la part de leurs interprètes. Ceux qui sont seuls que sûrement leurs exécuteurs testamentaires veulent enterrer au plus profond de leurs souvenirs et prétendent qu’ils ne se sont jamais produits, mais malheureusement pour eux (et notre plus grand plaisir) Internet a pris soin de les préserver et de les rendre viraux.

N’ayant plus rien à ajouter, nous vous présentons ci-dessous la liste des pires solos de guitare jamais joués en live.

Fred Durst (Limp Bizkit) – Nevermind

D’accord, nous avons commencé fort. Fred Durst n’est pas un prodige de la guitare (et il ne fait rien, honnêtement), mais ce n’est que la démonstration claire que vous pouvez être encore pire qu’un débutant. La vidéo commence avec Fred chantant les paroles de Ça ne fait rien pour ensuite faire une pause sans prévenir et interpréter l’un des pires solos jamais joués en live. Quoi qu’il en soit, jugez par vous-même et présentez des excuses à l’avance pour ce que vous êtes sur le point d’entendre. Comme pour mettre la cerise sur le gâteau, le public applaudit Durst après une telle performance, on ne sait pas si de douleur ou s’ils ont vraiment aimé le solo, même si s’ils apprécient la musique de Limp Bizkit ce ne serait pas surprenant qu’ils ont vraiment aimé l’interprétation si horrible.

Marilyn Manson – Born Villian

Manson a toujours été un personnage controversé. Il a constamment été sur toutes les lèvres tant pour sa manière de chanter que pour habiller et interpréter ses chansons. Evidemment, sa capacité à jouer de la guitare ne fait pas partie de ces qualités. Dans cette version live de Born Villian, nous pouvons voir un Manson avec la guitare à la main (quelque chose de rare en soi) jouer la chanson de la manière la plus insipide possible. Pas seulement le solo, qui est la partie la plus marquante de la vidéo, mais toute la pièce en général. Accords égarés, notes hors du temps, bref, un single qui vaut la peine d’être sur cette liste. À la fin de la vidéo, on voit comment Manson jette la guitare au sol en signe de reddition devant la «balle» qu’il venait de commettre. Bon choix Marilyn, la guitare n’est pas ton truc.

Nick Jonas – Peter Pan

Nous entrons en terrain dangereux. Le plus jeune des frères Jonas interprète le solo de guitare de la chanson «Peter Pan» au gala des ACM Awards. Quel pire endroit pour ruiner un solo qu’un gala télévisé mondial, n’est-ce pas? Contrairement aux précédents (qui ont été mal exécutés depuis le début), celui-ci ne semble se dérouler que normalement, jusqu’à ce que ce soit le tour d’un pliez que Nick exécute horriblement, ce qui suit est l’histoire.

Jhonny Deep – Whole Lotta Love (couverture de Led Zeppelin)

Minute en solo – 3:35

«Celui qui englobe pas mal de petites pressions», disent-ils dans les parages. Et bien ce n’est pas le cas de Jhonny Deep, qui bien qu’il soit connu principalement pour son travail d’acteur, dans son rôle de musicien et guitariste du groupe « Hollywood Vampires » fait preuve d’un talent assez rachetable à la guitare. Cependant, cela ne l’a pas empêché d’avoir un gaffe Assez embarrassant dans le solo de la chanson «Whole Lotta Love» (originaire de Led Zeppelin) et cela ne l’a pas empêché de prendre une place sur notre palmarès non plus. Désolé, Johnny.

Machine Gun Kelly – Mon Bloody Valentine

Après sa performance en tant que Tommy Lee dans le biopic de Motley Crue, Machine Gun Kelly s’est plongé dans le monde du rock. Sur son dernier album «Tickets to My Downfall», le rappeur a exploré les sons du punk rock et de la pop punk d’une manière très… médiocre. Cependant, ce n’est pas cet album ou sa collaboration avec Travis Baker (Blink-182) qui l’amène sur cette liste. C’est son échouer lors du solo de sa chanson Bloody Valentine qui lui a valu une place ici. Intéressant comme Nick Jonas, ce gaffe cela s’est produit lors d’une cérémonie de remise de prix télévisée dans le monde entier, ni plus ni moins que les American Music Awards.

Slash – Train fou (couverture d’Ozzy Osbourne)

Minute en solo – 2:59

Même les dieux saignent. Considéré comme l’un des plus grands guitaristes de tous les temps, Slash a réussi à gagner la reconnaissance qu’il possède grâce à ses efforts et à son dévouement, bien que son haineux ne veux pas l’accepter. Cependant, des années d’expérience et des concerts live n’ont pas suffi à empêcher Slash d’échouer dans l’interprétation du solo de Crazy Train, une chanson appartenant à Ozzy Osbourne.

Mais mettons-nous à la place de Slash. Imaginez être acclamé pendant des décennies grâce à votre talent à la guitare et ruiner l’un des solos les plus connus dans le monde du métal, et pire encore devant la personne à qui appartient la chanson et mettre la cerise sur le gâteau, quel qu’il soit de vos plus grandes idoles, comme Slash a souligné à plusieurs reprises l’influence d’Ozzy et de Black Sabbath dans sa formation de musicien. Regrettable. Bien que pour la défense de Slash, il convient de préciser que cette guitare était clairement désaccordée. Désolé mon ami, nous savons que vous auriez pu faire mille fois mieux.