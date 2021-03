Voici NewNew, la nouvelle plateforme avec laquelle les «  influenceurs  » se chargent de faire ce que leurs followers décident

Il est normal pour quelqu’un de demander des choses comme « Quoi pour le dîner aujourd’hui, une pizza ou un hamburger? » Ces types de messages semblent normaux, mais maintenant certains « influenceurs » transforment ces mini-enquêtes en une source de revenus.

Une nouvelle plateforme appelée NewNew leur permet de poser ce genre de questions sur Instagram, Snap ou Twitter. Vos abonnés paient pour voter pour l’une ou l’autre alternative, et quiconque pose la question doit faire ce que la majorité dicte.

Premiers influenceurs, plus tard n’importe qui

Les créateurs deviennent ainsi un peu marionnettes de son public, quelque chose qui suscite une certaine controverse. Dans le New York Times, ils ont analysé l’impact d’une plateforme particulièrement frappante pour comment le phénomène des créateurs sur les réseaux sociaux va encore plus loin.

La créatrice de NewNew est Courtne Smith, et pour elle cette plate-forme fonctionne dans un « similaire à la bourse », et n’importe quel utilisateur pourrait « partager des actions, qui sont essentiellement des votes, pour pouvoir contrôler la vie d’une personne sous certains aspects« .

Ces aspects sont contrôlés par le créateur, qui utilise NewNew comme un moyen de gagner de l’argent en faisant quelque chose que ses abonnés veulent. L’opération est simple et c’est toujours la même: le créateur donne à ses abonnés le choix entre deux options, et ils votent pour que ce créateur fasse l’une ou l’autre.

Le créateur doit théoriquement suivre les diktats des followers, qui ont en fait payé pour voter via une application mobile qui pour l’instant il n’est disponible que sur iOS sur l’App Store d’Apple.

Pour Smith, « nous construisons une économie de l’attention dans laquelle vous pouvez acheter des moments de la vie d’une personne, et nous allons plus loin en permettant et en donnant aux gens les moyens de contrôler ces moments. «

Mon idole m’a écouté (mais j’ai dû le payer pour ça)

Certains influenceurs ont été invités à essayer NewNew sur des réseaux tels que TikTok ou YouTube, et Smith explique que la plateforme se réserve le droit d’expulser ceux qui publient des sondages offensants ou inapproprié.

De plus, explique-t-il, tout le monde peut utiliser cette plateforme dans les deux sens: non seulement nous pourrons « contrôler » ce que font les créateurs les plus connus, mais aussi tous ceux qui veulent simplement offrir cette possibilité de décider de ce qu’ils font entre deux options présentées à votre public.

Pour Smith « peu importe à quel point vous êtes ennuyeux, il y a toujours quelqu’un qui trouvera votre vie assez intéressante pour payer«L’application, parue fin 2020, posait des sondages personnalisés pour créer des communautés autour de certains centres d’intérêt et sujets, mais peu à peu l’intérêt s’est concentré sur cette monétisation que l’on peut obtenir auprès de ce type d’audience.

La plateforme NewNew est le dernier exemple de la manière dont les créateurs et les artistes tentent de monétiser leur engagement sur les réseaux sociaux. Nous avons vu il y a un an comment Cameo a permis une personne célèbre nous passerait un appel vidéo ou envoyez-nous un message – ce n’était pas la première application à exploiter cette option – et de plus en plus d’alternatives apparaissent pour essayer de rentabiliser toutes sortes d’interactions sur les réseaux sociaux.

En fait, NewNew ou Cameo ont récemment été rejoints par d’autres applications et services tels que PearPop. Ce dernier permet à une célébrité comme SnoopDog de commenter une vidéo pour 250 €. Si vous voulez que Shaquille O’Neal le fasse, ce sera 500 €, et ici chaque «influenceur» fixe le prix qui, selon lui, est approprié pour ces interactions.

Il y en a bien sûr beaucoup d’autres, et ces derniers jours, nous avons beaucoup parlé des NFT et de la façon dont ces actifs numériques représentent une petite révolution pour les artistes, même s’ils commencent également à avoir leur côté inquiétant. à cause de la spéculation vécue dans certains domaines.