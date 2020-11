Voici « Lire plus tard », la nouvelle section de WhatsApp

Cela fait un moment que les développeurs de Whatsapp ils travaillent sur des changements qui faciliteront les choses couper et masquer les conversations auquel vous n’allez pas prêter trop d’attention. Les rumeurs sur le mode vacances durent depuis des mois, mais ces jours-ci, une autre nouveauté est apparue dans les versions préliminaires de l’application: lesuppression de chats archivés et leur transformation en une nouvelle section en haut de la liste des conversations.

Le changement a été intercepté comme d’habitude par la communauté WABetaInfo, qui dans l’une des dernières versions bêta de WhatsApp pour le système d’exploitation iOS a remarqué une nouvelle entrée en haut de la liste des conversations actives: baptisée Read Later, elle se traduit en italien par A lire, ou avec Lisez-le plus tard. La fonction de la nouvelle section est similaire à celle de la section des chats archivés: ils peuvent y être déplacés tous les chats que vous ne souhaitez pas voir en vedette, peut-être pour éviter les distractions.

La différence avec l’archive actuelle est que lorsque de nouveaux messages arrivent dans ces conversations, le smartphone n’émettra aucune notification. En substance, les chats catalogués comme non lus resteront dans une sorte d’oubli: les utilisateurs pourront voir les nouveaux messages arrivés quand ils le souhaitent en ouvrant la sous-liste, mais à partir de la nouvelle section, même les groupes les plus frénétiques ne pourront pas déranger les utilisateurs. En revanche, la section Lire plus tard ne sera plus positionnée en bas de la liste (parfois interminable) des chats actifs, mais sera facilement accessible grâce à un raccourci en haut de la liste.

Ainsi décrite, la section Lire plus tard sonne comme la mise en œuvre finale du mode vacances dont on parle beaucoup. Dans les paramètres, la nouvelle fonctionnalité est en vigueur il y a un interrupteur ce qui permettra aux chats de sortir de la section spéciale lorsque de nouveaux messages arrivent – tout comme l’archive de discussion actuelle. Pour avoir les nouvelles disponibles, cependant, il faudra attendre encore quelques jours ou semaines: l’observation dans les versions préliminaires de WhatsApp signifie généralement que la fonctionnalité en développement est à venir, mais aussi que la disponibilité n’a pas été planifiée