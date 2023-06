Voici l’intérieur de la maison Big Brother Chili 2023 (PHOTOS)

Grand frère Chili

Big Brother Chili 2023 est la fureur de la réalité en Amérique latine. Ici, nous vous racontons à quoi ressemble la maison où vivent les 18 participants.



Big Brother Chili, fureur de la réalité en Amérique latine.

La première saison de Grand frère Chili 2023l’une des émissions de téléréalité les plus réussies au monde, est actuellement diffusée sur l’écran de Chilevision et Pluto TV. Dans la maison la plus célèbre, située en Argentine, les participants au programme vivront plus de quatre mois.

Il est situé dans le Studios « Pampa » de Martínez, rue Santiago del Estero à Buenos Aires. Il dispose d’appareils à la pointe de la technologie et compte plus de 2 200 mètres carrés, ce qui en fait la plus grande maison de l’histoire de la réalité.

Il est construit avec la conception et la supervision d’Alberto Negrín, embauché par Kuarzo, et Martín Seijas par Telefe. Il dispose d’un grand nombre de microphones et de caméras cachés dans toute la maison dans le but de se concentrer à tout moment sur ce qui se passe entre les participants.

La résidence où Gran Hermano Chile est enregistré dispose de grands espaces verts, d’une piscine et d’une salle de sport improvisée pour que les participants puissent s’entraîner. La cuisine et le reste des pièces sont équipées des dernières technologies pour assurer le confort des participants.

+PHOTOS : Voici l’intérieur de la maison de Big Brother Chili 2023

