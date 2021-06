Voici l’image la plus complète du centre de la Voie Lactée jamais créée

Regardez la constellation du Sagittaire et vous regardez le centre de la voie Lactée galaxie. Cela peut ne pas ressembler à grand-chose à l’œil nu (surtout si un tas de débris spatiaux bloque votre vue), mais au plus pointu du monde radiographie et radio télescopes, l’archer cache un collage chaotique de trous noirs , étoiles qui explosent, champs magnétiques et bulles de gaz inexplicables.

Maintenant, en utilisant les données de deux de ces télescopes – l’observatoire à rayons X Chandra de la NASA et le radiotélescope MeerKAT en Afrique du Sud – les chercheurs viennent de reconstituer l’image la plus complète à ce jour du centre de notre galaxie. Le résultat est un glorieux enchevêtrement d’émissions de rayons X orange, vert et violet, entrelacées de vrilles de signaux radio gris fantomatiques.

Cette image est une vue « sans précédent » du centre galactique, ainsi que des structures mystérieuses qui le surplombent et en dessous, selon une déclaration des chercheurs de Chandra.

« Le nouveau panorama du centre galactique s’appuie sur les relevés précédents de Chandra et d’autres télescopes », ont écrit les chercheurs dans le communiqué. « Cette dernière version étend la vue à haute énergie de Chandra plus loin au-dessus et au-dessous du plan de la galaxie – c’est-à-dire le disque où résident la plupart des étoiles de la galaxie » – que toute campagne d’imagerie précédente, combinant 370 observations distinctes de Chandra, a ajouté l’équipe .

Image 1 sur 3 Cette image composite montre des émissions de rayons X (violet, orange et vert) en plus des émissions radio (gris et bleu) au centre de la Voie lactée. (Crédit image : NASA) La vue composite Image 2 sur 3 Cette image isole les émissions radio au centre de la galaxie. Les deux gouttes d’énergie au-dessus et au-dessous du plan central sont d’étranges structures radio qui peuvent avoir été créées par une explosion massive du trou noir central de la galaxie il y a des millions d’années. (Crédit image : NASA/MEERKAT) La vue radio Image 3 sur 3 Cette structure nouvellement découverte est une lance enchevêtrée de rayons X (violet) et d’émissions radio (bleu) s’étendant sur environ 20 années-lumière. (Crédit image : NASA/QD Wang) La lance emmêlée

Cette nouvelle vision de notre galaxie contient de nombreux sites familiers. Smack-dab au centre de l’image est le mastodonte au centre de la galaxie : un supermassif brillamment flamboyant trou noir appelé Sagittaire A*. Une mégalopole dense d’étoiles se presse autour du centre – tirée par la puissante gravité du trou noir – ajoutant à la lueur violette et blanche de l’énergie des rayons X au centre de l’image.

Passez à la vue radio du centre galactique (vous pouvez parcourir différentes options de visualisation du nouveau collage Chandra) et vous verrez les cicatrices vaporeuses d’une ancienne explosion : deux « bulles » de lumière radio , dominant environ 700 années-lumière au-dessus et au-dessous du centre galactique.

Ces mystérieuses gouttes de lumière peuvent être liées aux bulles de Fermi beaucoup plus grosses et beaucoup plus énergétiques, qui ne sont visibles qu’aux rayons X et g lumière à rayons amma et planer sur 25 000 années-lumière de chaque côté du noyau de la galaxie. Les scientifiques ne savent pas exactement ce qui a créé l’une de ces bulles énergétiques, mais elles peuvent toutes être liées à un seul événement explosif au Sagittaire A* il y a quelques millions d’années.

De même déconcertant est une traînée de lumière récemment découverte sortant du centre galactique, juste en dessous et à gauche du Sagittaire A * dans l’image. Étiqueté G0.17-0.41 , cette bande d’énergie s’étend sur environ 20 années-lumière et est constituée de filaments entrelacés de rayons X et de lumière radio, selon les chercheurs.

« De telles bandes peuvent s’être formées lorsque des champs magnétiques alignés dans différentes directions, sont entrés en collision et se sont enroulés les uns autour des autres dans un processus appelé reconnexion magnétique », ont écrit les chercheurs. « Ceci est similaire au phénomène qui éloigne les particules énergétiques du soleil et est responsable de la météo spatiale qui affecte parfois Terre . »

Vous pouvez en savoir plus sur cette nouvelle structure tordue dans un article publié le 26 avril sur le serveur de préimpression arXiv .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.