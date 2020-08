Voici l’heure exacte à laquelle “ Call Of Duty: Black Ops Cold War ” sera révélé dans “ Warzone ”

Voici l’heure exacte à laquelle vous pouvez regarder la première bande-annonce de gameplay de ‘Call Of Duty: Black Ops Cold … [+] War »qui fait ses débuts dans« Warzone »cette semaine.

Crédits: Treyarch

Activision et Treyarch ont annoncé l’heure exacte à laquelle vous pouvez attraper le grand Call Of Duty: Guerre froide Black Ops révéler ce jeudi.

Ce que sera exactement cette révélation reste à voir. Il est possible que nous voyions une bande-annonce de gameplay ou qu’un événement en direct ait lieu dans Warzone. Peut-être une combinaison des deux.

Appel du devoir les fans devraient probablement s’attendre à un premier aperçu du jeu, d’une manière ou d’une autre. Bien qu’une révélation de style d’événement en direct soit certainement cool, je serais très bien avec une bande-annonce montrant l’histoire et le gameplay du jeu.

En tout cas, nous savons maintenant à quel moment exactement nous devrions nous rendre à Verdansk ce jeudi. Reste à savoir s’il y aura un mode spécial pour la révélation ou si cela se produira simplement dans les matchs.

Voici les horaires:

Mercredi 26 août

10h30 PT

12h30 CT

13 h 30 HE

18h30 Royaume-Uni

19h30 CEST (UE)

Jeudi 27 août

Voici le tweet d’annonce:

Si j’étais vous, je m’assurerais de me connecter tôt et d’essayer de participer à un match (et de rester en vie) au moins quelques minutes à l’avance.

Trop de bâclés Fortnite les événements jonchent mon passé. Trop souvent, les serveurs ont été pleins avant même que nous puissions assister à l’événement, et les joueurs doivent recourir à tout regarder se dérouler sur le flux de leurs streamers préférés, si le streamer peut même entrer dans le jeu.

J’espère Warzone ne sera pas en proie aux mêmes problèmes.

Vous pouvez regarder le Guerre froide bande-annonce ici.

