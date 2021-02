Voici les vidéos les plus effrayantes de TikTok

Vers le haut TIC Tac les tendances les plus bizarres naissent et se développent, grâce aussi à des algorithmes qui savent bien miser sur des contenus potentiellement intéressants en les projetant sur les écrans de millions de personnes. Le fonctionnement du réseau social a redonné vie à des chansons tombées dans l’oubli, rendu les gens ordinaires célèbres et enflammé des passions collectives comme celle de l’horreur. En fait, depuis un certain temps déjà, le contenu a abondé sur la plateforme un thème de l’horreur de toutes sortes: ils vont de la simple mais effrayante peur des sauts à des histoires plus complexes capables de déranger n’importe qui pendant des jours ou du moins une nuit. Voici les tiktoks qui ont terrifié le plus grand nombre d’utilisateurs ces derniers mois.

Cache-cache dans le parc

L’auteur de cette vidéo porte bien son nom Shortestblockbusters: son clip de quelques secondes est un petit manuel sur la façon de créer un contenu capable de sauter de la chaise. La frayeur finale n’est pas le maximum d’originalité mais le décor et le son amènent le public dans la bonne ambiance.

Au fond de la mer

Ceux qui n’ont pas un minimum de peur de l’eau la trouveront inoffensive, mais cette micro-histoire a tous les ingrédients nécessaires pour semer la peur chez quelqu’un d’autre. Le fond inquiétant, les images bien prises et le rythme imposé par le narrateur lui ont valu des millions de vues; la deuxième partie, malheureusement, ne se termine pas bien.

Vision de nuit

Ce tiktok nécessite un minimum de connaissance de l’anglais pour être compris, mais dans ce cas, il parvient à toucher des accords profonds même sans sauter de cicatrices pour parfumer l’expérience. Dédié à tous ceux qui ont du mal à dormir le soir.

Présence dans le jardin

Autre classique de l’horreur: un inconnu à l’extérieur de la maison, de surcroît avec un aspect inquiétant et si possible surnaturel. La recette de cette vidéo est basée sur un manuel, avec des lumières effrayantes et un son de fond écrasant pour accompagner l’expérience. Le chien nerveux et la même durée du tiktok contribuent à augmenter une tension destinée à ne pas fondre même à la fin de la vidéo.

