Voici les significations derrière 7 noms de scène inhabituels pour les idoles K-Pop

De nombreuses idoles féminines K-Pop portent leur vrai nom d’une manière ou d’une autre. Cependant, il y en a un certain nombre qui ont des noms de scène inhabituels qui peuvent sembler un peu aléatoires ou déroutants! Cependant, il y a à peu près toujours une bonne signification derrière un nom de scène, et ces 7 idoles féminines ne font pas exception. Découvrez-les ci-dessous et voyez combien vous en saviez déjà!

1. SinB (AMI)

Le vrai nom de SinB est Hwang Eunbi. Alors que la façon dont son nom de scène est orthographié peut donner l’impression qu’il y a quelque chose de complexe, c’est en fait étonnamment simple et logique! «Sinbi», c’est ainsi que son nom de scène est prononcé, signifie «mystérieux» en coréen, et elle a reçu le nom de scène parce que «bi» fait partie de son prénom.

2. E: U (EVERGLOW)

E: Le vrai nom de U est Park Jiwon. Le côlon au milieu de son nom de scène est certes inhabituel, mais il a un but! Alors que certains pourraient penser que son nom est lié à l’UE (Union européenne), ce n’est même pas proche. Son nom de scène signifie «Surtout pour U», ce qui est super mignon pour les fans!

3. HA: TFELT

Quand HA: TFELT était dans Wonder Girls, elle est allée par son vrai nom, Yeeun. Cependant, maintenant qu’elle est devenue artiste solo, elle porte ce nom beaucoup plus inhabituel, qui a également un deux-points au milieu comme E: U! Le nom est censé la représenter à la fois en tant que productrice et compositrice, et se prononce comme «sincère». La partie «HA: T» du nom est une combinaison de «chaud» et de «cœur», qui représente également les différentes facettes de sa musique.

4. Choerry (LOONA)

Le vrai nom de Choerry est Choi Yerim, qui est en fait la racine de son nom de scène! En plus de sonner comme un fruit adorable, «Choerry» est un mélange de son nom de famille «Choi» et de la première partie de la deuxième syllabe de son prénom, «Ri». Ensemble, il se combine pour faire son nom de scène!

5. Solaire (MAMAMOO)

Le vrai nom de Solar est Kim Yongsun, et il joue un rôle dans son nom de scène, qui a en fait deux significations différentes. La première est qu’elle a utilisé la dernière syllabe de son nom, «Sun», et a pris le sens littéral anglais, qui est «Solar». La deuxième explication est qu’elle voulait à l’origine que son nom de scène soit «Do Re Mi», mais quand il a été refusé, elle a pris le «Sol» et «La» de plus haut dans les syllabes Solfège pour faire «Solar»!

6. LE (EXID)

Le vrai nom de LE est Ahn Hyojin. Avant de faire ses débuts dans EXID, elle faisait partie d’un groupe underground où elle s’appelait «Elly». Lorsqu’elle est devenue une idole de la K-Pop, elle a conservé le son de son nom d’interprète d’origine mais a changé l’orthographe en «LE», pour rappeler d’où elle venait!

7. Hwasa (MAMAMOO)

Le vrai nom de Hwasa est Ahn Hyejin. Elle pensait que Hyejin était un nom trop courant pour être utilisé comme idole, alors elle a décidé qu’elle ne voulait pas l’utiliser pour son nom de scène. Elle a décidé d’aller avec Hwasa parce qu’il vient de l’adjectif «hwasa-hada» qui signifie littéralement «briller de mille feux». Pour une idole aussi puissante et brillante qu’elle est, cela lui convient définitivement!