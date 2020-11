Voici les significations derrière 7 noms de scène inhabituels pour les idoles de K-Pop

Nous avons jeté un coup d’œil sur la signification des noms inhabituels d’idoles K-Pop féminines, et c’est maintenant au tour des garçons! Alors que beaucoup d’idoles utilisent des noms de scène dérivés de leurs vrais noms, il y en a beaucoup qui semblent totalement sans rapport. Les 7 idoles K-Pop suivantes ont des noms de scène inhabituels qui peuvent sembler aléatoires au début, mais elles ont toutes des significations assez intéressantes derrière elles!

1. Agust D

Agust D est BTS membre Sugale nom du soliste, que la plupart des fans connaissent bien sûr maintenant! Son vrai nom est Min Yoongi. Il voulait avoir un nom alternatif à utiliser pour son travail solo, car la musique qu’il produit en tant que soliste est plus «brute» que les chansons avec BTS. La signification de son nom de scène est «DT Suga» à l’envers, avec «DT» pour «Daegu Town», d’où il vient.

2. G-Dragon (BIGBANG)

Le vrai nom de G-Dragon est Kwon Jiyong, et bien que cela ne soit pas évident au début, son nom de scène est directement lié à son vrai nom! «Yong» signifie «dragon» en coréen, donc G-Dragon est simplement une manière différente de dire «Ji-Yong». Simple mais tellement cool!

3. S.Coups (DIX-SEPT)

Le vrai nom de S.Coups est Choi Seungcheol, et son nom de scène peut être divisé en deux parties. La partie «S» de son nom peut représenter à la fois «Seungcheol» et «SEVENTEEN», et la partie «Coups» de son nom est tirée du terme «coup d’État“, Qui est une expression utilisée pour définir une prise de contrôle d’un rival / gouvernement / etc., Généralement par une petite force. Donc, ensemble, son nom de scène représente essentiellement lui et SEVENTEEN ayant du succès sur leurs rivaux!

4. Feeldog (UNB)

Le vrai nom de Feeldog est Oh Kwangsuk. Bien que son nom de scène soit assez inhabituel, il y a un sens derrière lui! Il lui a en fait été donné par un mentor, car quand il danse, on dit qu’il a une «bonne sensation». En Corée, il a également le sens de « une note que vous devez lire » (필독, ou pil-dok), qui peut être interprété comme quelque chose que vous devriez vérifier. Donc, en bref, cela signifie que vous devriez vérifier cette idole!

5. BamBam (GOT7)

Le vrai nom de BamBam est Kunpimook Bhuwakul. Son nom de scène a en fait une origine très simple – sa mère était apparemment celle qui lui a donné le nom, d’après le personnage Bamm-Bamm Rubble de la série Les Flintstone! Elle aurait voulu qu’il grandisse fort, tout comme Bamm-Bamm dans la série. Bien que cela puisse sembler un peu inhabituel, cela semble bien lui convenir.

6. Ravi (VIXX)

Le vrai nom de Ravi est Kim Wonsik. Son nom de scène peut en fait être interprété de deux manières différentes, selon la langue que vous utilisez! Cela signifie «charmant» en français, ce qui convient parfaitement à cette charmante idole. Cependant, en Inde, cela peut se traduire par «soleil», ce qui est également assez précis pour l’énergique Ravi!

7. Haechan (NCT)

Haechan peut sembler être le vrai nom de l’idole, mais son nom de naissance est en fait Lee Donghyuk. Il a reçu le nom de scène par Lee Sooman lui-même. Haechan peut être divisé en deux parties: «Hae» qui signifie «soleil» et «Chan» qui signifie «plein», donc ensemble, cela signifie «plein soleil». Lee Sooman lui a donné ce nom parce qu’il voulait qu’il ait une nouvelle image d’idole, et cela lui va vraiment bien!