Voici les récompenses que vous recevrez dans Warzone pour avoir précommandé Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War est plus officiel que jamais. Il y a quelques minutes, Activision a publié sa bande-annonce de présentation et, avec elle, des tonnes de détails faisant allusion à la proposition du jeu vidéo inédit de Treyarch et Logiciel Raven. Aspects de votre campagne, sa date de sortie, ses éditions… La grande entreprise n’a pas lésiné sur les informations pour la divulgation du projet, de sorte que le nombre d’éléments à connaître est considérablement important, à tel point qu’il s’inclut Warzone, la Battle Royale de Guerre moderne.

En ce sens, la bande-annonce de révélation du titre susmentionnée inclut, entre autres aspects, les incitations à réserver Guerre froide des opérations noires par rapport au célèbre multijoueur gratuit. Ainsi, spécifiquement, ceux qui préachètent le jeu vidéo mis en évidence bénéficieront des avantages suivants:

Accès immédiat à l’opérateur Frank Woods et un plan d’arme pour un fusil d’assaut.

et un plan d’arme pour un fusil d’assaut. 10 niveaux de sauts pour une utilisation immédiate dans le Battle Pass.

En outre, il est important de noter que pour échanger des bois et le projet d’armes, ils devront avoir Guerre moderne et Warzone sur la même plateforme pour laquelle ils réserveront Call of Duty: Guerre froide Black Ops, et ils devront échanger les deux récompenses avant le 13 novembre, la date à laquelle le jeu sera mis en vente sur PC, Xbox One et PlayStation 4, pour arriver plus tard sur Xbox Series X et PlayStation 5 un jour encore à déterminer.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂