Voici les quatre premières méga évolutions à venir sur “ Pokémon GO ”

Pokemon GO

Crédits: Niantic

Avant qu’il y ait Gigantamax, il y avait Mega. Alors que nous traversons les âges de Pokémon à travers Pokémon GO, nous rencontrons non seulement de nouvelles créatures, mais aussi de nouveaux mécanismes, comme la façon dont Niantic a essayé de suivre les nouvelles évolutions étranges des Pokémon de dernière génération au fil du jeu. Mais l’un des plus gros d’entre eux sera forcément Mega Evolutions, qui arrivera bientôt dans le jeu. Voici ce que nous savons.

Une série de prévisualisations avec des endroits comme Eurogamer a été mise en ligne aujourd’hui, détaillant le fonctionnement de Mega Evolutions à leur arrivée en jeu cette semaine. Les informations ci-dessous proviennent de ces aperçus.

D’une manière basique, une Mega Evolution est un niveau d’évolution temporaire au-delà de la forme finale d’un Pokémon donné, lui donnant de nouveaux boosts et un nouveau look. Dans Pokémon GO, la durée de Mega Evolution sera limitée par la quantité de Mega Energy que vous aurez, que vous obtiendrez en combattant des Pokémon Mega-évolués dans les Raids. Les quatre premiers à arriver seront des classiques: Venasaur, Charizard, Blastoise et Beedrill, accompagnés pour le plaisir. Il y a beaucoup plus à ajouter au mélange, ce qui est pratique si vous cherchez, comme nous tous, à les attraper tous.

Une fois que vous avez un méga Pokémon, il fonctionnera un peu comme légendaire: vous pouvez le faire suivre partout, vous pouvez l’utiliser contre Team Rocket et autres, mais vous ne pouvez pas le stationner dans les gymnases ou l’utiliser dans Go Battle League. . Les Pokémon Mega Evolved donneront des boosts à tous les Pokémon dans un Raid, et un boost encore plus grand aux autres Pokémon Mega Evolved de la même espèce.

Megas fera ses débuts cette semaine, et nous aurons toutes sortes de recherches et d’événements sur le thème Mega en septembre.

Tout cela ressemble à une torsion intéressante de la formule des jeux, bien que je me demande si Niantic modifiera subtilement la difficulté des raids de haut niveau pour refléter Mega Pokémon. J’espère que non, car c’est toujours amusant de réunir des équipes surpuissantes et de voir si vous pouvez brûler un boss le plus rapidement possible: le fait que nous sachions avoir GO Battle League comme contenu de fin de partie signifie qu’il est moins important de garder le PvE super-stimulant. Nous en verrons plus vendredi.

