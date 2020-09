Voici les prix en Espagne des graphiques GeForce RTX 3070, 3080 et 3090

Le prix du saut graphique de nouvelle génération est le plus surprenant de tout ce qui est annoncé

NVIDIA a annoncé aujourd’hui la nouvelle série de Cartes graphiques GeForce RTX 3070, 3080 et 3090. L’une des principales surprises de cette nouvelle gamme de graphismes, en plus de toute sa puissance, a été le prix, car alors que les modèles étaient censés dépasser les 1000 euros, ils ont finalement cassé le marché, se plaçant même en dessous. du prix des 2070, 2080 et 2080ti actuels.

Prix ​​en Espagne de la gamme GeForce RTX 3000

NVIDIA GeForce RTX 3070 : 519 euros

: 519 euros NVIDIA GeForce RTX 3080 : 719 euros

: 719 euros NVIDIA GeForce RTX 3090: 1549 euros

Toutes ces cartes graphiques utilisent la nouvelle architecture Ampere et représentent le plus grand saut générationnel à ce jour. Met en évidence le bon équilibre entre performance et prixLa version la moins chère des graphiques présentés aujourd’hui, la 3070, est capable de surpasser une 2080 Ti pour moins de 500 €. De son côté, le graphisme le plus puissant, le 3090, est capable d’offrir des performances de 8K et 60fps dans de nombreux jeux vidéo, comme expliqué à partir de NVIDIA.

