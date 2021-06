Voici les prévisions météorologiques américaines pour l’éclipse solaire de l’anneau de feu de 2021

Jeudi matin (10 juin), une grande partie de l’Amérique du Nord verra la lune bloquer une partie du soleil lors de la première éclipse solaire de l’année – si le temps le permet, bien sûr.

Alors que certaines parties du nord du Canada, du Groenland et de la Russie assisteront à un « cercle de feu » alors que la lune passe directement devant le soleil, les observateurs dans certaines parties des États-Unis ne verront qu’une éclipse partielle, la lune semblant prendre une « morsure ». » à l’abri du soleil.

Voici l’évaluation de 45secondes.fr des chances d’obtenir une vue de l’éclipse solaire du lever du soleil de jeudi matin sur la base des prévisions météorologiques.

Lors d’une éclipse solaire partielle, la lune prend une « morsure » du soleil. (Crédit image : Rhys Jones/CC BY 2.0)

Éclipse « Anneau de feu » 2021 (Crédit image: Nuit étoilée)

Pour ceux qui vivent dans la zone où l’éclipse sera visible, beaucoup dépendra de la position d’un front froid qui descendra vers le sud à travers la péninsule inférieure du Michigan, le nord de l’État de New York et la Nouvelle-Angleterre, finalement par le temps de l’éclipse s’étendant vers l’ouest. à l’est du nord de l’Ohio au centre du New Jersey.

Au sud de cette ligne frontale, les chances de voir l’éclipse vont malheureusement être faibles. Malheureusement, une masse d’air chaud et humide couvrira une grande partie de la vallée de l’Ohio, du centre de l’Atlantique et du sud-est des États-Unis, accompagnée d’une couverture nuageuse considérable et de zones d’averses et d’orages épars.

Le cartographe d’Eclipse Michael Zeiler a créé cette carte de visibilité détaillée pour l’éclipse solaire annulaire du 10 juin 2021. Les observateurs du ciel dans une grande partie du centre et de l’est de l’Amérique du Nord pourront profiter de cet événement sous la forme d’une éclipse solaire partielle; l’effet complet de « cercle de feu » sera limité à une étroite bande de terre dans le centre et l’est du Canada. (Crédit image : Michael Zeiler, GreatAmericanEclipse.com)

Juste au nord de cette ligne frontale, dans une bande qui comprend le sud du Michigan, le nord de la Pennsylvanie, le nord du New Jersey et la région de New York (y compris Long Island), de l’air plus sec et moins humide filtrera du nord, induisant peut-être une tendance dégagée à se développer sur les nuages ​​qui peuvent s’attarder derrière le front.

Plus au nord, dans le centre et le nord du Michigan, la majeure partie du nord de l’État de New York, ainsi qu’une grande partie de la Nouvelle-Angleterre, des conditions généralement bonnes avec un ciel partiellement nuageux à clair sont attendues au lever du soleil jeudi matin. Il pourrait y avoir une bande de nébulosité de niveau moyen à élevé dans les Adirondacks du nord de l’État de New York, du nord du Vermont et du New Hampshire et de l’ouest du Maine, réduisant la probabilité d’observation à moyenne.

De manière générale, n’importe où à proximité ou le long d’une ligne allant à peu près de Traverse City, Michigan à Toronto, Ontario est-sud-est à Albany, New York et Boston, Massachusetts aura les meilleures chances de jeter un coup d’œil au « spécial lever du soleil » de jeudi matin.

Consultez notre carte des probabilités qui classe les probabilités de visionnage comme « bonnes », « moyens » ou « médiocres ».

Cette carte montre les perspectives d’observation de l’éclipse solaire du 10 juin 2021 aux États-Unis (Crédit image : Joe Rao/45secondes.fr)

Pour les toutes dernières prévisions pour votre région spécifique, vous pouvez aller sur cette page Web, qui vous mettra en lien avec environ 150 bureaux de prévisions du service météorologique national par région.

Si vous êtes mobile et que vous souhaitez apporter des modifications de dernière minute à un autre emplacement de visualisation, vous pouvez consulter les toutes dernières images satellites et films en boucle à partir de la visionneuse d’images GOES.

Bonne chance et ciel dégagé !

