Voici les prévisions météo américaines pour la Super Flower Blood Moon

Quel temps fera-t-il dans votre région pour observer l’éclipse lunaire totale de mercredi matin? Malheureusement, trois systèmes météorologiques instables auront probablement un impact négatif sur les conditions du ciel pour les observateurs potentiels d’éclipses au-dessus des sections centrale et ouest des États-Unis.

Un front froid drapé de la péninsule supérieure du Michigan à la Panhandle du Texas produira une large bande de nuages, d’averses et de quelques orages violents du centre et de l’est des Grands Lacs, de la vallée de l’Ohio et du sud-ouest à travers les plaines du centre et du sud . Les pluies les plus fortes devraient tomber sur la péninsule inférieure du Michigan, de l’Illinois et du centre de l’Oklahoma.

Image 1 sur 3 Les prévisions météorologiques pour les États-Unis pour la durée de la Super Flower Blood Moon. (Crédit d’image: NOAA / USGS) Image 2 sur 3 Visibilité du début de la phase partielle aux États-Unis contigus, à 9h45 GMT. Cela peut être vu partout (y compris à Porto Rico) sauf dans l’est de la Pennsylvanie, dans l’est du Delaware, à New York à l’est de Buffalo et dans le reste de la Nouvelle-Angleterre. (Crédit d’image: Studio de visualisation scientifique de la NASA Image 3 sur 3 Visibilité de la phase totale aux États-Unis contigus, à 11h11 GMT. La totalité peut être vue partout dans les fuseaux horaires du Pacifique et de la Montagne, avec le Texas, l’Oklahoma, l’ouest du Kansas, Hawaï et l’Alaska. (Crédit d’image: Studio de visualisation scientifique de la NASA)

Pendant ce temps, une tempête au-dessus du centre du Wyoming servira de «bâton météorologique» et mélangera une grande variété de conditions météorologiques avec tout, des averses et des orages dispersés sur la partie la plus à l’est de l’État de Washington, ainsi que dans l’Idaho et les parties ouest du Montana et Wyoming. Sur le terrain le plus élevé du centre de l’Idaho, ainsi que du Montana et du Wyoming, il y a même un risque de neige mouillée! Le front froid associé sera responsable de la nébulosité sur une grande partie du Colorado, de l’Utah, du Nouveau-Mexique, de l’Arizona et du sud de la Californie.

Enfin, un nouveau front froid à l’approche de la côte du Pacifique répandra de la nébulosité à l’intérieur des terres dans l’ouest de l’État de Washington, l’Oregon et le nord de la Californie.

Dans certaines parties du Moyen-Atlantique et du sud-est des États-Unis, des nuages ​​dispersés à brisés, causés par une humidité croissante, pourraient entraver la vue des premières étapes de l’éclipse lunaire avant le coucher de la lune. Dans ces endroits spécifiquement non mentionnés, les conditions du ciel devraient être bonnes à excellentes. Référez-vous à notre carte pour avoir une meilleure idée de l’endroit où les meilleures vues peuvent être obtenues.

Une carte météo dessinée à la main pour la Super Flower Blood Moon du 26 mai 2021. (Crédit d’image: Joe Rao / 45secondes .fr)

Sachez qu’il pourrait y avoir des changements de dernière minute dans les prévisions. Il est préférable de consulter le bureau des prévisions du service météorologique national de votre région du pays pour obtenir des informations plus spécifiques.

Joe Rao est instructeur et conférencier invité à New York. Planétarium Hayden. Il écrit sur l'astronomie pour Magazine d'histoire naturelle, le Almanach des fermiers et autres publications.