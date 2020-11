Voici les plans futurs de BLACKPINK, tels que révélés par Rosé

BLACKPINK s’est récemment assis pour un entretien rapide avec Bloomberg. Ils ont répondu aux questions sur les ajustements apportés à leurs promotions en raison de la pandémie ainsi que sur leur préférence linguistique lors du chant.

Ils ont également abordé leurs projets d’avenir. On a demandé aux filles, «Quelle est la prochaine étape pour BLACKPINK? Un projet de rêve sur lequel vous aimeriez travailler? »

C’était Rose qui a pris la barre et a répondu qu’ils étaient toujours prêts à en faire plus.

Je pense que nous essayons toujours de rechercher de nouvelles choses, à la fois musicalement et dans le style

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Au fil des années, ils ont mûri avec leur musique. Les filles espèrent partager encore plus d’histoires dans leurs prochaines versions.

Et comme tout le monde, nous apprenons et évoluons constamment en tant que personnes. Je pense donc que nous essayons vraiment d’exprimer cela à travers notre musique et nos performances.

– Rose