Voici les personnages de Call of Duty: Black Ops Cold War

Aujourd’hui était le jour où le nouvel épisode de la saga de tireur le plus réussi de tous les temps, Call of Duty: Guerre froide Black Ops. Treyarch revient avec style et a voulu le faire comprendre avec cette première et spectaculaire bande-annonce. Cela seul a servi à entrer dans les yeux de nombreux joueurs, en particulier les fans de la saga de Treyarch, alors ils le garderont déjà à l’œil à toutes les éditions qu’ils peuvent acheter. De cette façon, plusieurs détails ont été révélés tels que que la campagne aura plusieurs fins et un personnage créé par le joueur.

La chose n’est pas là, puisqu’ils ont été découverts beaucoup plus de détails. Donc, comme les garçons de Charlie Intel, les multiples personnages connus pour l’instant apparaissent dans Call of Duty: Guerre froide Black Ops. Ils sont les suivants:

Casting de personnages Call of Duty: Guerre froide Black Ops

Frank Woods: l’un des personnages principaux de Call of Duty Black Ops et Call of Duty Black Ops 2 et qu’il est le partenaire d’Alex Mason, protagoniste du premier opus et partie du second.

l’un des personnages principaux de et et qu’il est le partenaire d’Alex Mason, protagoniste du premier opus et partie du second. Alex Mason : père de David Mason, protagoniste de la deuxième tranche de cette saga, est le protagoniste de la première tranche. Reviens Guerre froide des opérations noires et, avec le reste des personnages, il offrira un grand coup de nostalgie aux joueurs.

: père de protagoniste de la deuxième tranche de cette saga, est le protagoniste de la première tranche. Reviens et, avec le reste des personnages, il offrira un grand coup de nostalgie aux joueurs. Jason Hudson: est l’agent aux commandes d’Alex Mason et l’un des personnages jouables du premier Opérations secrètes.

est l’agent aux commandes d’Alex Mason et l’un des personnages jouables du premier Russell Adler: A partir de là, on parle de nouveaux personnages et inconnus auparavant. Adler, comme clarifié Logiciel Raven, est un personnage avec Des souvenirs du passé (comme le Vietnam) qui vous hantent et le transforme en “le monstre de l’Amérique”. Est interprété par Bruce Thomas.

A partir de là, on parle de nouveaux personnages et inconnus auparavant. Adler, comme clarifié Logiciel Raven, est un personnage avec et le transforme en Est interprété par Bruce Thomas. Helen Park: interprétée par Lyly Cowles.

interprétée par Lyly Cowles. Lazar Azoulay: interpreté par Damon Dayoub.

interpreté par Damon Dayoub. Lawerence Sims: interpreté par Reggie Watkins.

Pour le moment, ce sont les personnages confirmés pour Call of Duty: Guerre froide Black Ops. Cependant, de nombreux détails sur le nouveau jeu continuent d’apparaître et continueront de paraître dans les prochains jours, nous vous invitons donc à rester à l’écoute pour toute notre couverture de titre.

