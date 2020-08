Voici les nouvelles à venir dans Gears 5 avec la mise à jour hebdomadaire

Gears 5 continue d’être régulièrement mis à jour avec des nouvelles grâce au grand travail effectué par l’équipe de travailleurs de The Coalition, ceci afin que les joueurs qui entrent fréquemment dans le titre continuent à se sentir frais et avec des nouvelles à réaliser.

Cela fait presque un mois que l’opération 4, tant attendue, est arrivée, la mise à jour la plus importante et la plus attendue à ce jour, car elle a modifié un grand nombre de sections du titre, qui a été très bien accueillie par la communauté des joueurs, car les changements ont résolu la plupart des plaintes qui duraient depuis des mois.

Plus de défis et d’actualités pour la boutique Gears 5

Mais le jeu a encore beaucoup de vie devant lui, car il faudra sûrement un certain temps pour voir les nouvelles concernant le prochain épisode de la saga, en attendant, le prochain point à attendre est l’arrivée de “Operation 5”, qui Il apportera également de bonnes nouvelles, notamment de nouveaux personnages et cartes jouables, cette seconde étant un peu rare dans le répertoire.

En attendant les premières nouvelles de la prochaine «Opération», la Coalition continue de mettre à jour le contenu de Gears 5 chaque semaine, à la fois dans les défis et dans les articles pour le magasin, quelque chose qui change encore cette semaine, avec l’arrivée d’un nouvel événement pour le mode Horde, comme les autres PvP qui prennent un mode traditionnel et le modifient, dans ce cas, nous avons le “Roi de la colline avec Gnasher”, qui combine deux modes que nous avons disponibles en un. Nous avons également de nouveaux ajouts dans le magasin, dans lesquels sont arrivés des articles déjà disponibles il y a quelques semaines, ainsi que de nouvelles choses, comme le skin Major Paduk, et la nouvelle tache de sang et la nouvelle bannière.

C’est formidable de voir comment Gears 5 continue de recevoir du nouveau contenu et aussi comment la Coalition apporte des solutions aux plaintes que les joueurs communiquent depuis si longtemps, si peu à peu nous avons l’expérience souhaitée par la communauté dans ces sections multijoueurs.