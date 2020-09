Voici les nouveaux graphiques Nvidia RTX 3000 qui arrivent ce mois-ci

Cette année est l’une des plus importantes au monde des jeux vidéo en raison d’une nouvelle génération de matériel qui va être lancée dans quelques mois en ce qui concerne les consoles, la Xbox Series X étant le pari de Microsoft sur le marché et cela promet d’être le plus puissant.

Mais alors que les nouvelles consoles arriveront au mois de novembre, la nouvelle génération de Nvidia a voulu anticiper en donnant des détails sur ses nouveaux graphismes, étant la génération de Nvidia RTX 3000 celle qui arrivera dans quelques semaines pour balayer complètement le matériel PC actuel.

Les nouveaux Nvidia RTX 3000 sont impressionnants

Hier encore, l’événement numérique Nvidia était prévu dans lequel la société allait montrer ce qu’elle nous réserve dans la prochaine étape du matériel PC pour le jeu, qui était brève mais très intéressante du début à la fin, montrant de nombreux projets intéressants.

Mais la nouveauté très attendue était l’arrivée du nouveau Nvidia RTX 3000 qui était réservé pour la partie finale et ne laissait personne indifférent, puisque les trois premiers modèles de cette nouvelle gamme ont été dévoilés, étant le nouveau RTX 3070, le RTX 3080 et le nouveau niveau qu’est le RTX 3090, qui est beaucoup plus puissant que l’actuel Titan RTX. Ensuite, je vous laisse la bande-annonce de présentation et quelques données techniques, en plus du prix des trois cartes.

Comme nous pouvons le voir ci-dessous, les nouveaux Nvidia RTX 3000 offrent d’assez bons chiffres et il a également été révélé qu’ils ne seront pas aussi chers que celui que nous avons vu avec la génération 2000, depuis le RTX 3070 il vous en coûtera 519 € et le RTX 3080 reste dans le 719 €, très différent du RTX 2080 qui dépassait largement ces prix. Alors que le premier continuera à utiliser la mémoire GDDR6, les 3080 et 3090 utiliseront la nouvelle version GDDR6X plus rapide.

Le plus cher sera évidemment le RTX 3090, à 1549 € Bien que ce ne soit pas entièrement axé sur le grand public contrairement à ses sœurs, ce sera un nouveau niveau en termes de puissance et de vitesse, en plus de faire un grand l’utilisation des technologies RayTracing et DLSS 2.0, quelque chose qu’ils comptent améliorer considérablement avec les trois nouvelles cartes graphiques par rapport à ce que nous avons eu ces deux années avec les cartes actuelles. Un autre fait important avec ce nouveau graphique est qu’il sera parfaitement prêt à exécuter des titres avec une performance de 8K et 60 images par seconde en utilisant RayTracing.

Les RTX 3080 et 3090 arriveront ce mois-ci, spécifiquement les 17 et 24 septembre, tandis que 3070 arrivera en octobre bien qu’un jour précis n’ait pas été précisé, mais cela ne devrait pas prendre longtemps pour le donner.

Quoi qu’il en soit, nous sommes confrontés à un saut de génération sur tous les fronts de l’industrie du jeu vidéo et il y a déjà beaucoup de désir pour Microsoft de faire de même avec la Xbox Series X et de révéler enfin une date de lancement précise et le prix final de ce nouveau. matériel qui arrive également très bientôt.