Voici les noms et les visages des 13 militaires américains tués devant l’aéroport de Kaboul

Jeudi 26 août, au moins 13 militaires américains ont été tués lors d’une attaque menée par le groupe terroriste État islamique. L’État islamique Khorasan, connu sous le nom d’ISIS-K, a revendiqué l' »attaque martyre » qui a eu lieu à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul où des Américains, en plus d’alliés, étaient évacués d’Afghanistan. Au moins 18 militaires ont été blessés.

Le samedi 28 août, le ministère de la Défense a partagé les noms des 13 militaires qui ont été tués lors de l’attaque dans un communiqué de presse.

Les personnes décédées du Corps des Marines comprennent :

Le sergent-chef. Darin T. Hoover, 31 ans, de Salt Lake City, Utah

Sgt. Johanny Rosariopichardo, 25 ans, de Lawrence, Massachusetts

Sgt. Nicole L. Gee, 23 ans, de Sacramento, Californie

Cpl. Hunter Lopez, 22 ans, d’Indio, Californie

Cpl. Daegan W. Page, 23 ans, d’Omaha, Nebraska

Cpl. Humberto A. Sanchez, 22 ans, de Logansport, Indiana

Le Cpl Lance du Corps des Marines. David L. Espinoza, 20 ans, de Rio Bravo, Texas

Cpl. Jared M. Schmitz, 20 ans, de St. Charles, Missouri

Cpl. Rylee J. McCollum, 20 ans, de Jackson, Wyoming

Cpl. Dylan R. Merola, 20 ans, de Rancho Cucamonga, Californie

Cpl. Kareem M. Nikoui, 20 ans, de Norco, Californie

En plus des 11 membres du Corps des Marines tombés au combat, l’hôpital de la Marine Maxton W. Soviak, 22 ans, de Berlin Heights, Ohio et le sergent-major de l’armée. Ryan C. Knauss, 23 ans, de Corryton, Tennessee, a également été tué dans l’attaque.

Chacun de leurs décès a été pleuré sur les réseaux sociaux par des membres de la famille, des représentants du gouvernement, des amis et des étrangers pour honorer leurs souvenirs.

Voici les noms et les visages des militaires américains tués dans l’attaque meurtrière :

Johanny Rosariopichardo, 25 ans

Sgt. Johanny Rosariopichardo

Rosariopichardo était un natif de la Marine américaine et de Lawrence, dans le Massachusetts.

Kendrys Vasquez, maire de Lawrence, tweeté un message se souvenant de Rosariopichardo samedi, écrivant en partie : « Nous sommes navrés par la mort des militaires et des militaires en raison de l’attentat à la bombe à Kaboul cette semaine. Moi et la ville de Lawrence, sommes particulièrement attristés qu’une de ces âmes courageuses soit une fille de notre ville.

Dylan R. Merola, 20 ans

Cpl. Dylan R. Merola.

Merola, originaire de Rancho Cucamonga, est diplômée du lycée de Los Osos et prévoyait de fréquenter l’université pour étudier l’ingénierie, selon la CBSLA. Le jeune de 20 ans n’était en Afghanistan que depuis un peu plus d’une semaine lorsqu’il a été tué dans l’attaque.

Dans une interview à la caméra, sa mère, Cheryl Merola, a déclaré que son fils était « l’un des meilleurs enfants de tous les temps… gentil, aimant… il donnerait n’importe quoi pour n’importe qui ».

Un GoFundMe a été créé en l’honneur de la Marine et a déjà collecté plus de 24 000 €.

Nicole L. Gee, 23 ans

Gee était sergent dans les Marines de Sacramento. Après sa mort, de multiples hommages ont été laissés sur sa page Facebook pour rendre hommage à sa vie et à sa mémoire.

« Cette jeune femme ici était l’un des Marines les plus au carré que j’ai eu le plaisir de connaître! » un message lu en partie à côté d’une photo de Gee tenant un enfant dans son uniforme. «Elle était l’une de celles TUÉES il y a quelques jours en Afghanistan. Je travaille avec elle depuis notre bureau de Camp Lejeune depuis quelques années! Elle m’a fait un gros câlin la dernière fois que je l’ai vue.

Un autre message d’un autre Marine a fait référence à Gee, sa « très meilleure amie » et sa « soeur pour toujours » dans un hommage émouvant qui a honoré la mémoire de Gee et a rappelé son amour pour son service jusqu’à la toute fin.

« Mon meilleur ami. 23 ans. C’est parti », a conclu le message. «Je trouve la paix en sachant qu’elle a quitté ce monde en faisant ce qu’elle aimait. C’était un Marine’s Marine. Elle se souciait des gens. Elle aimait farouchement. Elle était une lumière dans ce monde sombre. Elle était ma personne.

Darin T. Hoover, 31 ans

Le sergent-major des Marines des États-Unis. Darin Taylor Hoover.

Le père du sergent-chef des Marines américains, Darin Hoover, a confirmé que son fils était l’un des militaires décédés dans une interview avec l’affilié de NBC KSL de Salt Lake City.

« Il aidait ceux qui sont moins fortunés, ceux qui ne peuvent pas s’aider eux-mêmes, servait son pays – la seule chose qu’il a toujours voulu faire », a déclaré son père à KSL-TV.

Hoover était dans les Marines depuis 11 ans au moment de sa mort et en était à son troisième déploiement en Afghanistan. En tant qu’aîné de trois frères et sœurs et premier petit-enfant né des deux côtés de la famille, Hoover était souvent considéré par ses frères et sœurs, ses cousins, ses nièces et ses neveux comme un «chef né», selon son père.

Le représentant américain Blake Moore a également publié une déclaration sur Facebook à propos de la mort de Hoover, écrivant en partie : « Nous serons éternellement reconnaissants pour son sacrifice et son héritage.

« Il a passé ses derniers moments à servir notre État et notre nation, et nous n’oublierons jamais son dévouement indéfectible », a poursuivi Moore.

Hunter Lopez, 22 ans

US Marine Hunter Lopez. Shérif du comté de Riverside

La Riverside Sheriff’s Association a confirmé dans un communiqué que Lopez était l’un des 13 militaires décédés. Sa mère, Alicia Lopez, est le shérif adjoint de Riverside et secrétaire du conseil d’administration de la RSA et son père, Herman Lopez, est le capitaine du shérif de Riverside.

Après son retour de son déploiement, Lopez avait prévu de devenir l’adjoint du shérif du comté de Riverside.

« Comme ses parents qui servent notre communauté, être un Marine pour Hunter n’était pas un travail ; c’était une vocation », indique le communiqué de RSA. « Il aimait sa famille, et alors que nous pleurons pour Hunter et ses collègues Marines qui nous ont été enlevés trop tôt, il n’y a tout simplement pas de mots pour exprimer à quel point il nous manquera. »

Le shérif Chad Bianco a également partagé un article sur Facebook à propos de la mort de Lopez, écrivant un hommage touchant au jeune Marine.

« Je suis incroyablement attristé et navré pour la famille Lopez alors qu’elle pleure la perte de son héros américain », a écrit Bianco. « Tout notre département pleure cette perte tragique. La famille Lopez illustre le sens du service au-dessus de soi.

Daegan W. Page, 23 ans

Le caporal des Marines américain Daegan Page. via KTIV

Le représentant Don Bacon du Nebraska a publié une déclaration confirmant que le natif d’Omaha, âgé de 23 ans, a été tué dans l’attaque.

« Aucun mot ne peut exprimer la dévastation, la frustration et le chagrin que vit sa famille en ce moment », a écrit Bacon. «Je prie pour la guérison et le réconfort de sa famille et de ses amis pendant cette période difficile. Le caporal Page est un héros américain qui a donné la dernière pleine mesure de dévotion. Il a servi son pays honorablement, et son service ne sera jamais vain.

Page est diplômé de l’école secondaire Millard South à Omaha. Dans un hommage sur Facebook, l’école s’est souvenue de lui comme d’un « grand patriote ». Dans une déclaration fournie par l’école, sa famille a déclaré qu’il avait rejoint les Marines parce qu’il « aimait la fraternité » de celui-ci.

« La petite amie de Daegan, Jessica, sa mère, son père, sa belle-mère, son beau-père, ses 4 frères et sœurs et ses grands-parents pleurent tous la perte d’un super fils, petit-fils et frère », a déclaré sa famille.

« Daegan restera dans les mémoires pour sa coque extérieure robuste et son cœur géant », ont-ils ajouté. « Nos cœurs sont brisés, mais nous sommes reconnaissants envers les amis et la famille qui nous entourent pendant cette période. »

David L. Espinoza, 20 ans

Le Marine américain David Lee Espinosa. Facebook

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé dans un tweeter qu’il a ordonné que les drapeaux soient abaissés à mi-corps pour honorer les militaires qui ont été tués dans les attaques contre les aéroports de Kaboul, en appelant et en se souvenant du nom d’Espinoza dans son message.

L’affilié de NBC, KGNS de Laredo, a confirmé que si Espinoza est né dans la ville, il a grandi à Rio Bravo. Les deux villes ont rendu hommage au Marine tombé au combat dans des publications distinctes sur Facebook.

La ville de Laredo a remercié Espinoza pour son service dans le poste, ajoutant: « Vos actes de courage et de bravoure resteront toujours dans notre communauté. »

Gilbert Aguilar Jr., le maire de Rio Bravo, a partagé une note touchante sur Facebook pleurant la mort d’Espinoza, écrivant en partie : « la différence qu’il a faite durera pour toujours ».

Jared M. Schmitz, 20 ans

Le marin américain Jared Schmitz. Facebook

L’affilié de NBC, KSHB, de Kansas City, dans le Missouri, a rapporté que Schmitz, 20 ans, avait été tué dans l’attentat suicide de jeudi. Mark Schmitz, le père du jeune homme de 20 ans, a déclaré à la station de radio KMOX de Saint-Louis que des représentants des Marines étaient arrivés chez lui à 2 h 40 vendredi pour confirmer la mort de son fils.

« Sa vie signifiait tellement plus », a déclaré Schmitz à propos de son fils. « Je suis si incroyablement dévasté que je ne pourrai pas voir l’homme qu’il est devenu très rapidement. »

Selon son père, Schmitz a été renvoyé en Afghanistan pour aider aux efforts d’évacuation.

Le représentant de l’État Nick Schroer et le sénateur. Josh Hawley tous deux ont rendu hommage au Marine sur les réseaux sociaux pour honorer son service et son héritage.

Rylee J. McCollum, 20 ans

Marine américaine Rylee McCollum. Facebook

Le gouverneur du Wyoming, Mark Gordon, a écrit le Twitter qu’il était « dévasté » par la perte de McCollum, ajoutant que tout le Wyoming et le pays remerciaient le jeune Marine pour son service.

Je suis dévasté d’apprendre que le Wyoming a perdu l’un des nôtres lors de l’attaque terroriste d’hier à Kaboul. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille et les amis de Rylee McCollum de Bondurant. Jennie et moi, ainsi que tout le Wyoming et tout le pays, remercions Rylee pour son service. – Gouverneur Mark Gordon (@GovernorGordon) 27 août 2021

Jillian Balow, la surintendante de l’État, a publié une déclaration entourant la mort du natif de Jackson, lisant en partie: «Nous trouverons de nombreuses façons d’honorer Rylee pour ce sacrifice ultime et prématuré dans les mois et les années à venir – mais pour l’instant, mes bras sont enveloppés autour des proches de Rylee de loin et je prie pour qu’ils trouvent un peu de réconfort.

Kareem M. Nikoui, 20 ans

Le caporal suppléant de la marine américaine Kareem Nikoui. via la ville de Norco

Nikoui est diplômé de l’école secondaire Norco en 2019 et laisse dans le deuil sa mère, son père et ses frères et sœurs. Sa ville natale a rendu hommage à feu Marine dans une publication Facebook confirmant sa mort accompagnée d’une déclaration touchante.

Dans le message, il a été annoncé que son nom serait inscrit sur le « Mur de peur que nous oubliions » situé sur la place commémorative des anciens combattants George A. Ingalls, qui sert de mémorial pour honorer les autochtones de Norco qui ont sacrifié leur vie pour servir le pays.

Maxton W. Soviak, 22 ans

US Navy Corpsman Max Soviak. Facebook

L’Ohioan, âgé de 22 ans, était membre du corps de l’hôpital de la Navy Fleet Marine Force. Sa mère a confirmé la mort de son fils à la filiale de NBC WKYC de Cleveland, demandant la confidentialité de sa famille pendant cette période.

Le sénateur Rob Portman a publié une déclaration concernant la mort de Soviak, qualifiant le natif de Berlin Heights de « héros ».

La représentante Marcy Kaptur a également partagé une déclaration à la suite de l’attaque pour honorer l’héritage de Soviak, écrivant dans le communiqué de presse: « Nous ne pourrons jamais rembourser la dette que nous lui devons, mais nous serons éternellement reconnaissants pour sa volonté de servir lorsque l’Amérique en avait besoin. lui le plus. »

Ryan C. Knauss, 23 ans

Le sergent Ryan Knauss de l’armée américaine. via WBIR

La famille de Knauss a confirmé dans une interview avec la filiale de NBC WBIR de Knoxville, Tenn. que Knauss était mort en Afghanistan. Le jeune soldat a rejoint l’armée peu de temps après avoir obtenu son diplôme de Gibbs High School.

Sa belle-mère a déclaré que la famille avait appris la mort de Knauss vers 7 h 30 le vendredi 27 août. Elle a partagé certaines de ses activités préférées avec la station, notamment son amour pour le rire, la construction de choses et l’aide à sa femme, Alena, dans son jardin.

Humberto A. Sanchez, 22 ans

Cpl. Humberto A. Sanchez.

Le caporal des Marines était originaire de Logansport, dans l’Indiana.

Matt Jones, directeur du lycée Logansport a écrit sur Twitter: « Journée difficile, Berry Nation- J’ai beaucoup pensé à Logansport Berry 2017 et à Marine Humberto Sanchez et à sa famille. Merci d’avoir servi notre pays en uniforme et en sacrifice. »

« Notre société pleure la perte de l’US Marine Humberto Sanchez, diplômé de LHS », Logansport Community School Corporation tweeté. « Nous sommes éternellement redevables aux hommes et aux femmes militaires qui ont tout risqué pour protéger les autres. Nous n’oublierons jamais les noms de ceux qui ont fait le sacrifice ultime. Prenez soin les uns des autres, Berry Nation. »