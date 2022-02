Voici les nominés pour les Oscars 2022

Aujourd’hui, les nominations pour le Prix ​​Oscar pour la 94e édition de ce prix tant prisé par les personnalités hollywoodiennes qui aura lieu le 27 mars. Leslie Jordan Oui Tracee Ellis Ross ils étaient chargés de lire les catégories et les candidats pour remporter les statuettes. Les animateurs ont présenté les différentes alternatives avec beaucoup d’humour et de fraîcheur pour que la rencontre avec les nominés soit un moment agréable.

La catégorie Meilleur film Ce sera une discussion importante entre les candidats qui méritent d’être reconnus par l’Académie, mais la réalité est qu’un seul de ces films remportera le prix : Belfast, CODA, Don’t Look Up, Drive my car, Dune, The Williams Method, Licorice Pizza, The Alley of Lost Souls, The Power of the Dog Oui West Side Story.

D’autre part, le Meilleur réalisateur va sortir de cette intéressante liste de noms propres qui ont fait leurs preuves dans l’industrie hollywoodienne et peuvent être distingués à tout moment : Jane Campion par le pouvoir du chienKenneth Branagh pour BelfastPaul Thomas Anderson pour Pizza RéglisseRyusuke Hamaguchi par Conduire ma voiture et Steven Spielberg pour West Side Story.

Meilleur acteur est l’une des catégories les plus attendues de la nuit du oscars et dans ce cas on peut être sûr que le combat pour la statuette sera serré dans la considération des membres de L’Académie:Will Smithby roi richardBenedict Cumberbatch pour le pouvoir du chienAndrew Garfield pour Tic, tic… Boum !, Denzel Washington par La tragédie de Macbeth et Javier Bardem pour Être les Ricardos.

Le tour des femmes qui suscitent une grande attente dans le public qui parie sur leur favori le soir de la remise des prix a laissé leur liste de noms. Qui sont les nominés pour Meilleure actrice? Jessica Chastain par Les yeux de Tammy FayeOlivia Colmanby la fille noirePenélope Cruz par mères parallèlesNicole Kidman par Être les Ricardos et Kristen Stewart pour Spencer.

+Toutes les nominations aux Oscars 2022

Meilleur film

Belfast

CODA

ne regarde pas

conduire ma voiture

dunes

Méthode Williams

Pizza Réglisse

l’allée des âmes perdues

le pouvoir du chien

West Side Story

meilleur réalisateur

Jane Campion (Le pouvoir du chien)

Kenneth Branagh Belfast

Paul Thomas Anderson (pizza à la réglisse)

Ryusuke Hamaguchi (Conduis ma voiture)

Steven Spielberg (West Side Story)

Meilleur acteur

Will Smith (La méthode Williams)

Benedict Cumberbatch (Le pouvoir du chien)

Andrew Garfield (Tic, tic… Boum !)

Denzel Washington (La Tragédie de Macbeth)

Javier Bardem – (Être les Ricardos)

Meilleure actrice

Jessica Chastain (‘Les yeux de Tammy Faye’)

Olivia Colman (« La fille noire »)

Penelope Cruz (« Les mères parlent »)

Nicole Kidman (« Être les Ricardo »)

Kristen Stewart (« Spencer »)

Meilleur acteur dans un second rôle

Kodi Smit-McPhee (Le pouvoir du chien)

Troy Kotsur (CODA)

Ciarán Hinds (Belfast)

Jesse Plemons (Le pouvoir du chien)

JK Simmons (Être les Ricardos)

La meilleure actrice dans un second rôle

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi DenchBelfast

Kirsten Dunst (Le pouvoir du chien)

Jessie Buckley (La fille perdue)

Aunjanue Ellis – (La méthode Williams)

meilleur film étranger

Conduis ma voiture (Japon)

Fuir (Danemark)

La pire personne du monde (Norvège)

La Main de Dieu (Italie)

Lunana : un yak dans la salle de classe (Bhoutan)

Meilleur directeur de la photographie

dunes

le pouvoir du chien

La tragédie de Macbeth

l’allée des âmes perdues

West Side Story

Les meilleurs effets spéciaux

dunes

Spider-Man : Pas de retour à la maison

pas le temps de mourir

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

FreeGuy

meilleure chanson originale

Be Alive – La méthode Williams

Deux petites chenilles – Charm

Pas le temps de mourir – Pas le temps de mourir

Vers le bas de la joie – Belfast

D’une manière ou d’une autre, vous le faites – 4 jours

meilleur film d’animation

Charme

fuir

Lucas

Les Mitchell contre les machines

Raya et le dernier dragon

Meilleure coiffure et maquillage

Le roi de Zamunda

cruel

dunes

Les yeux de Tammy Faye

La poignée Gucci

meilleur montage

ne regarde pas

dunes

Méthode Williams

le pouvoir du chien

Tic, tic… Boum !

Meilleur scénario original

Belfast

ne regarde pas

Méthode Williams

Pizza Réglisse

la pire personne au monde

Meilleur scénario adapté

Jane Campion (Le pouvoir du chien)

Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth (Dune)

Sian Heder (CODA)

Maggie Gyllenhaal (La fille perdue)

Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe (Conduis ma voiture)

meilleur son

Belfast

dunes

pas le temps de mourir

le pouvoir du chien

West Side Story

Meilleure bande originale

ne regarde pas

dunes

Charme

mères parallèles

le pouvoir du chien

Meilleure conception de costumes

cruel

Cyrano

dunes

l’allée des âmes perdues

West Side Story

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂