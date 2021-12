Voici les nominés pour les Golden Globe Awards 2022

Le président de la Association de la presse étrangère d’Hollywood était chargé de lancer la cérémonie par laquelle les nominés pour le Prix ​​des Golden Globes 2022. Hélène Hoehne Il en profita pour dire quelques mots. Dans son discours, il a dit que c’était une année de « changement » pour l’entité qui cherchait à s’améliorer grâce à de nouvelles règles. 21 nouveaux membres donneront à la HFPA « Un regard neuf et diversifié », selon les mots de l’exécutif.

« Ce fut une année de talent pour le cinéma et la télévision », Hoehne est allé de l’avant, n’épargnant aucun éloge pour l’industrie hollywoodienne, qu’il a soulignée comme « L’un des grands aimants à talents » du monde entier. Elle a mentionné que l’une des obligations de ses partenaires est « Levez le voile pour le public concernant les films, les séries et les services de streaming qui peuvent être vus ». Une proposition ambitieuse mais inscrite dans la grande histoire d’une entité pérenne.

Attention! Dans le précédent de ces Prix ​​des Golden Globes 2022 il était temps pour la polémique. Parce que? Tout d’abord, il a été question de la faible diversité des membres chargés de choisir les nominés et les lauréats du prestigieux prix. Il a également été fait référence aux cadeaux, voyages et événements que ces personnes acceptent pour visiter des plateaux de tournage ou des conférences de presse exclusives.

Important : Contrairement aux années passées, les nominés pour le Prix ​​des Golden Globes 2022 Ils n’ont pas été décidés sur la base des demandes des studios et des managers. Même le président de la HFPA a mentionné l’importance de s’améliorer dans cet aspect de ses 21 nouveaux membres qui signifient un nouveau regard sur l’industrie hollywoodienne.

+ Nominés aux Golden Globe Awards 2022

Meilleur film dramatique

Belfast

CODA : Signes du cœur

Dune

le roi richard

Le pouvoir du chien

Meilleur film – comédie musicale ou comédie

Cyrano

Ne lève pas les yeux

Pizza RéglisseTic, Tic… Boum !

L’amour sans barrières

Meilleur acteur dans un film dramatique

Mahershala Ali – Chanson du cygne

Javier Bardem – Être le Ricardos

Benedict Cumberbatch – Le pouvoir du chien

Will Smith – Roi Richard

Denzel Washington – La tragédie de Macbeth

Meilleure actrice dans un film dramatique

Jessica Chastain – Les yeux de Tammy Faye

Olivia Colman – La fille perdue

Nicole Kidman – Être le Ricardos

Lady Gaga – La Maison Gucci

Kristen Stewart – Spencer

Meilleur acteur dans un film – Comédie musicale

Leonardo DiCaprio – Ne lève pas les yeux

Peter Dinklage – Cyrano

Andrew Garfield – Tic, Tic… Boum !

Cooper Hoffman – Pizza à la réglisse

Anthony Ramos – Dans le quartier

Meilleure actrice dans un film – comédie musicale ou comédie

Marion Cotillard – Annette

Alana Haim – Pizza à la réglisse

Jennifer Lawrence – Ne lève pas les yeux

Emma Stone – Cruella

Rachel Zegler – L’amour sans barrières

Meilleur acteur de soutien dans n’importe quel film

Ben Affleck – Le Tender Bar

Jamie Dornan – Belfast

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA : Signes du cœur

Kodi Smit-McPhee – Le pouvoir du chien

Meilleure actrice dans un second rôle dans un film

Caitríona Balfe – Belfast

Ariana DeBose – L’amour sans barrières

Kirsten Dunst – Le pouvoir du chien

Aunjanue Ellis – Roi Richard

Ruth Negga – Passe

Meilleure orientation

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Le pouvoir du chien

Maggie Gyllenhaal – La fille perdue

Steven Spielberg – L’amour sans barrières

Denis Villeneuve – Dune

Meilleur scénario

Paul Thomas Anderson – Pizza à la réglisse

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Le pouvoir du chien

Adam McKay – Ne lève pas les yeux

Aaron Sorkin – Être le Ricardos

Meilleur film d’animation

Charme

Fuir

Luca

Mon fou ensoleillé

Raya et le dernier dragon

Meilleur film en langue étrangère

Compartiment n°6

Conduire ma voiture

La main de Dieu

Au héros

Mères parallèles

Meilleure partition originale

Alexandre Desplat – La Chronique Française

Germaine Franco – Charme

Jonny Greenwood – Le pouvoir du chien

Alberto Iglesias – Mères parallèles

Hans Zimmer – Dune

Meilleure chanson originale

« Be Alive » de Rey Richard – Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

« Deux chenilles » d’Encanto – Lin-Manuel Miranda

« Down to Joy » de Belfast – Van Morrison

« Here I Am (Singing My Way Home) » par Respect – Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

« Pas le temps de mourir » de « Pas le temps de mourir » – Billie Eilish, Finneas O’Connell

+ Catégories TV

Meilleure série dramatique

Lupin

L’émission du matin

Pose

Jeu de calmar

Succession

Meilleure série comique

Le grand

Hacks

Seuls les meurtres dans le bâtiment

Réservation Chiens

Ted lasso

Meilleure série limitée ou film réalisé pour la télévision

Malade

Impeachment: American Crime Story

Femme de ménage

Jument d’Easttown

Le chemin de fer clandestin

Meilleur acteur dans une série dramatique

Brian Cox – Succession

Lee Jung-jae – Jeu de calmar

Billy Porter – Pose

Jeremy Strong – Succession

Omar Sy – Lupin

Meilleure actrice dans une série dramatique

Uzo Aduba – En traitement

Jennifer Aniston – L’émission du matin

Christine Baranski – Le bon combat

Elisabeth Moss – Le conte de la servante

Mj Rodriguez – Pose

Meilleur acteur dans une série musicale ou comique

Anthony Anderson – Noir-ish

Nicholas Hoult – Le Grand

Steve Martin – Seuls les meurtres dans le bâtiment

Martin Short – Seuls les meurtres dans le bâtiment

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Meilleure actrice dans une série musicale ou comique

Hannah Einbinder – Astuces

Elle Fanning – La Grande

Issa Rae – Insécurité

Tracee Ellis Ross – Noir-ish

Jean Smart – Hacks

Meilleur acteur dans une série limitée ou un film fait pour la télévision

Paul Bettany – WandaVision

Oscar Isaac – Scènes d’un mariage

Michael Keaton – Malade de sommeil

Ewan McGregor – Halston

Tahar Rahim – Le Serpent

Meilleure actrice dans une série limitée ou un film fait pour la télévision

Jessica Chastain – Scènes d’un mariage

Cynthia Erivo – Génie : Aretha

Elizabeth Olsen – WandaVision

Margaret Qualley – Femme de ménage

Kate Winslet – Jument d’Easttown

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série limitée ou un film conçu pour la télévision

Billy Crudup – L’émission du matin

Kieran Culkin – Succession

Mark Duplass – L’émission du matin

Brett Goldstein – Ted Lasso

Oh Yeong-su – Jeu de calmar

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée ou un film réalisé pour la télévision

Jennifer Coolidge – Lotus blanc

Kaitlyn Dever – Malade de sommeil

Andie MacDowell – Femme de ménage

Sarah Snook – Succession

Hannah Waddingham – Ted Lasso

