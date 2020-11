Voici les modifications apportées au patch 10.24 de League of Legends

Beaucoup d’objets que nous voyons dans le patch 10.24 de League of Legends. La question est: vont-ils nous profiter ou nous conduire à l’échec? Apprenons à le connaître.

Eh bien coupable, il y a peu de choses qui sont cuites dans la faille de l’invocateur. Le dernier patch a apporté des changements sans fin aux éléments du jeu, des changements auxquels nous nous habituons encore. Mais la roue continue de tourner et l’équilibrage des champions reste une priorité, c’est pourquoi nous vous laissons ici les changements de la Patch 10.24 de League of Legends.

La cavalerie arrive

Non, nous ne parlons pas de Rell, le nouveau champion (bien que nous devrions le faire), ce dont nous parlions était la ligne du haut, un endroit où les grands géants se battent comme s’il n’y avait pas de lendemain. Dans ce cas, en particulier, le premier champion de cette gamme à faire peau neuve n’est autre que Kayle. L’ange à la justice excessive souffre un peu de nerf, et c’est que faire justice de votre main doit avoir des conséquences. Ainsi, son passif passera d’offrir une attaque supplémentaire de 2% pour 100 puissance à seulement 1% dans les mêmes conditions.

Et savez-vous ce qui se passe? Que quand l’ange n’est pas là, les barbares dansent. Tryndamere grimpe sur la vigne et vous gagnez des buffs en matière de dégâts d’attaque supplémentaires. Dans le cas de votre Q, ce sera le 15/10/20/25/30. Attention, nous verrons également des changements pour chaque 1% de vie qui lui manque, en ajoutant 0,15 / 0,25 / 0,35 / 0,45 / 0,55.

Et regardez, coupables, nous avons vraiment fini de parler des meilleurs champions. Mais nous allons commencer à combler les lacunes avec les différents objets qui jouent déjà. Alors, accueillez chaleureusement la lame du roi en ruine. Un classique pour les joueurs, même si cette fois nous verrons comment sa demande fait monter son prix, le plaçant désormais à un prix de 3200 pièces d’or. La vérité est que nous ne comprenons pas cette hausse, d’autant plus que la vitesse d’attaque qu’elle offre actuellement n’est que de 25%.

Ce n’est pas le cas avec Marauder’s Claw, qui s’améliore sous tous ses aspects: il offre désormais 60 dégâts d’attaque et les dégâts d’attaque de Sandbird sont désormais de 80. Et, si l’on parle avant Kayle, Quoi de moins que de mentionner l’un de ses objets étoiles au début, comme la dent de Nashor? Le taux de dommage offert par celui-ci sera désormais de 20% du ph. Mais si nous aimons faire chier Illaoi, vous devriez peut-être prendre un bourreau du Krakens. Cet objet a désormais des dégâts d’attaque de 65, tandis que le sacrifice tombé sera de 85, avec un ratio de dégâts de 45%. Tout une bestialité.

La vraie cavalerie arrive

Non, vraiment, nous ne parlons pas de Rell. Maintenant, nous nous référons spécifiquement à Hecarim. Comme vous pouvez l’imaginer, nous allons parler de la jungle line, et l’ouverture avec ce champion nous a paru plus qu’optimale. Et vous pouvez voir que le pauvre centaure a besoin de nouvelles chaussures, car les choses ne lui vont pas bien. Son passif ne convertira plus que 12 à 24% de la vitesse bonus en dégâts d’attaque supplémentaires, contre 15 à 30% auparavant. Son E subit également des ravages de vitesse, réduisant ce bonus de vitesse de déplacement à 2-75%.

Après ce nid-de-poule dur, nous sommes passés à Amumu qui… surprise! il reçoit également son nerf correspondant. Heureusement, le petit Amumu ne sera affecté que par son W, où ses dégâts sont désormais de 4/6/8/10/12, son ratio de dégâts de 0,25% par 100 puissance.

Et maintenant parlons des objets, dont nous savons qu’au fond, au fond, vous avez aimé la dynamique. Et nous avons de bonnes nouvelles: Cosmic Impulse augmente sa puissance de 70 à 75. Si nous préférons l’amélioration des dégâts d’attaque, vous pouvez aller à l’Essence Reaper, qui a des dégâts d’attaque de 50. Mais pas tout cela. monter c’est bien. On peut le voir dans le cas d’Eclipse, qui augmente son temps de recharge: 8 secondes pour les champions de mêlée et 16 secondes pour ceux de distance.

Bien que, eh bien, si vous préférez continuer à être triste, nous vous disons que l’inconfort de Liandry diminue pour faire un ratio de dégâts de seulement 1,5% du pH. En veux-tu plus? Eh bien, à bas également pour le Perición del Liche, qui n’offrira plus que 40% du ph.

Tempête d’épées

Bien que cela semble très épique avec ce sous-titre, nous avons très peur de ne mentionner que quelques champions qui reçoivent un changement de leur passif. Qui est-ce? Eh bien Yasuo et Yone. Les frères ioniens avaient besoin d’un petit changement, et attention:

Le passif de Yasuo fait désormais attendre l’activation des effets critiques de Path of the Wandering Soul jusqu’à ce que tous les autres effets critiques aient été résolus. Cela signifie que la chance de critique n’est plus doublée avant que la lame de fureur de Guinsoo ne calcule ses dégâts en cas de coup.

Pour sa part, Yone’s fait de lui Les effets critiques de la voie du chasseur attendent désormais d’être activés jusqu’à ce que tous les autres effets critiques soient résolus. Cela signifie que la chance de critique n’est plus doublée avant que la lame de fureur de Guinsoo ne calcule ses dégâts en cas de coup.

Oui, coupable, les choses vont frapper fort et vite. Et pour cette raison, nous allons en profiter pour vous parler des objets, qui louent beaucoup. Commençons par l’étreinte démoniaque, dont les dégâts de brûlure tombent à 1,2% de la vie en tant que dégâts de brûlure magique sur 4 secondes. Avec lui, nous pouvons parler de l’Ember Knife et du Hail Sword, dont l’omnisuction, dans les deux cas, passe de 12% à 10%.

Mais qu’en est-il des magiciens? Les mages méritent leur créneau, et nous le savons, nous allons donc parler de Luden’s Tempest, dont la vitesse de déplacement passe de 30% à 15%, et le taux de dégâts passe de 15% à 10%. Pour cela, la vérité est qu’il vaut mieux ne pas se souvenir des magiciens.

Pluie de lances et de flèches

Nous approchons déjà de la fin, coupables. Mais les champions de cette ligne ne se rapprochent pas de nous. C’est ce qu’attaque à distance. Alors passons aux choses sérieuses: Kalista est la première à recevoir des changements, des changements sous forme d’erreurs qui ont alourdi son expérience lors de l’utilisation de Q et E. Maintenant, ils vont libérer toute leur puissance correctement. Après elle, nous pouvons passer à Varus. Le 3-en-1 a des trucs assez cool.

Pour commencer, l’infection de son Q augmentera désormais les dégâts jusqu’à 50% selon le moment où nous le chargeons, ajoutant à l’effet de la capacité elle-même. Mais une seule flèche ne peut pas vaincre une horde, et nous craignons que Varus ne se dégonfle après cela. Pour commencer, son bonus de dégâts W descend à 7/8/9/10/11, mais son explosion sur l’infection va réduire le temps de recharge des capacités de base de 12%, ce qui est bien. Mais n’ayez pas confiance, que Riot a baissé, pour compenser, la vitesse de son R, qui devient désormais 1500 par rapport à 1950 auparavant.

Et maintenant, nous allons mettre le feu au problème. Pour commencer, nous avons un changement dans le renouvellement de la pierre de lune (non, cela n’a rien à voir avec Clefairy), et celui qui est assez pratique, étant donné que la guérison qui s’applique maintenant sera de 60-90, augmentant de 25% par seconde. c’est-à-dire en combat, jusqu’à un maximum de 100. Mais si vous voulez être gore, le Night Harvester est fait pour vous … bien qu’un peu moins qu’avant, puisque ses dégâts sont de 125 à 200 contre 175 -250 d’avant. Et si nous parlons du Harvester, nous devons parler du Hextech Cintomissile, dont les dégâts supersoniques et la vitesse de déplacement souffrent, devenant respectivement 175-250 dégâts magiques et 50%.

Heureusement, le danseur spectral ne nous manque jamais. Maintenant, cette arme devient moins chère, descendant à 2700 pièces d’or. Mais c’est aussi que sa valse spectrale dure désormais 3 secondes.

La ligne de la reine

Ce n’est pas grave quand vous lisez ceci. Vous saurez immédiatement. Vous le sentirez dans l’air. Si Samira est sur cette ligne, ce sera la ligne de Samira. Et il n’y a pas de discussion possible. Beaucoup veulent la renverser, comme Riot lui-même. Ils le démontrent en nerf les détails de leur passif, tels que faire passer le ratio de dégâts de l’épée à 7,5% des dégâts supplémentaires et sa portée dans la glissade contre les ennemis immobilisés est plus faible, devenant 650/725/800/875/950. Mais elle continuera au sommet. Nous le savons.

Et c’est que leur simple présence fait dévaloriser les objets. Le Crackler, par exemple, cause désormais des dégâts de Corruption du Vide de seulement 2% par seconde jusqu’à un maximum de 10%. Mais d’un autre côté, si ces objets se rendent à notre grande dame, ils seront récompensés par des choses comme une augmentation des dégâts à 70 dans le cas du Serpent Fang.