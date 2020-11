Voici les membres de BTS réinventés en tant que princes Disney

Bien qu’ils soient mieux connus dans le monde de la K-pop, BTS a toujours des liens avec la magie de Disney. Ils sont prêts à interpréter «Le Père Noël arrive en ville» dans un ABC Holiday Singalong, avec d’autres artistes comme Michael Bublé et Katy Perry tout au long de l’émission spéciale télévisée.

Pour une vidéo de défi, les garçons ont dû faire des voix off pour les films bien-aimés de Disney (et Pixar), y compris Le Roi Lion, Zootopie, et Histoire de jouet. Il y a même des princes Disney qui correspondent parfaitement à leur personnalité.

Jimin – Prince charmant de ‘Cendrillon’

Parfois, il est même appelé le «Prince Charmant Résident» de BTS. Jimin est connu pour faire fondre le cœur des fans avec ses paroles aimables. Quand est venu le temps de jouer le prince Eric dans l’action en direct de Disney La Petite Sirène, les fans pouvaient également voir Jimin comme ce marin intrépide et gentil.

RM – Flynn Rider de ‘Tangled’

Vous devez être créatif lorsque vous êtes un voleur recherché. Cependant, contrairement au prince charmant ou au prince Naveen, Flynn Rider est l’un des rares personnages de Disney à ne pas croire que les gens feraient simplement irruption dans une chanson et une danse parfaitement répétées. RM est réaliste de la même manière, mais partage toujours la créativité de Flynn.

V et Suga de BTS arrivent à l’appel photo pour les 34e Golden Disc Awards | LE FAIT / Imazins via Getty Images

V – Kristoff de ‘Frozen’

Ce chanteur de BTS est connu pour être… unique. Il n’aime pas porter de chaussures et, récemment, il a posté une vidéo jouant avec une marionnette. Kristoff n’a pas non plus peur d’être lui-même. Il aime la glace et prétend que son acolyte renne peut parler. (Fans de BTS souhait que Yeontan pouvait parler.) Tout comme ce prince fictif, V est travailleur et solidaire.

Jin – Prince Naveen de ‘Princess and the Frog’

Bien que le prince Naveen soit plutôt gâté au début, il existe des similitudes entre ce personnage et le membre le plus âgé de BTS. Le prince est connu pour sa beauté et Jin a même mérité le surnom de «Worldwide Handsome». Prince Naveen aime la nourriture et Jin a une série Web où il mange avec des fans.

J-Hope – Aladdin de ‘Aladdin’

OK, donc ce rappeur n’a jamais été un rat de rue, mais Jung Hoseok représente la même chose qu’Aladdin, qui est l’espoir. Aladdin rêvait de quelque chose de plus dans sa vie, tout comme J-Hope l’avait fait avant de faire ses débuts avec BTS. Il est amusant et créatif. Plus important encore, J-Hope est prêt à tout pour les personnes qu’il aime.

Jungkook – Général Li Shang de ‘Mulan’

Le général Shang est doué pour à peu près tout. Il peut chanter, diriger, se battre et défendre les femmes, tout en ayant l’air impeccable. Jungkook, en tant que Golden Maknae de BTS, est également assez bon dans tout ce qu’il fait. (De plus, soyons honnêtes, personne d’autre ne peut rendre justice « Je ferai de toi un homme ».)

Suga – La bête de ‘La belle et la bête’

À première vue, il peut sembler avoir une disposition stoïque, mais au fond, il est «doux et gentil», tout comme le prince Adam. Ce rappeur sait s’amuser et partage définitivement ses passions avec les personnes dont il est le plus proche. En fin de compte, tout comme la Bête, Suga a un cœur en or.