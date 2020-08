Voici les jeux PlayStation Plus gratuits pour septembre 2020

Deux grands jeux arrivent sur PlayStation Plus en septembre.

Au milieu de toutes les grandes nouvelles des jeux vidéo d’aujourd’hui, Sony a annoncé les jeux PS Plus gratuits pour septembre.

Pendant que j’étais occupé à écrire sur les dernières Fortnite Teaser de la saison 4, le tout nouveau Call Of Duty: Guerre froide Black Ops bande-annonce et aperçu de l’excellent Mafia: édition définitive, J’ai failli manquer l’annonce.

En tout cas, toutes mes prédictions se sont révélées fausses. Mais ça va. Les jeux gratuits de septembre sont bons!

Disponible mercredi prochain, gratuit pour tous les abonnés PlayStation Plus, nous avons:

Street Fighter V

Champs de bataille de PlayerUnknown

Je n’ai pas joué Street Fighter V depuis son lancement, mais j’ai toujours été fan de la série et même si je suis presque sûr d’avoir celui-ci sur PS4, je le téléchargerai certainement sinon.

Voici une bande-annonce:

Je n’ai certainement pas PUBG sur ma PS4, bien que je le possède sur PC et Xbox One – alors je me demande pourquoi ne pas en prendre également une copie pour PS4? Jamais de mal à posséder tous les jeux sur toutes les plateformes.

Tandis que PUBG est loin d’être mon jeu de bataille royale préféré, c’est le jeu qui a tout déclenché. Non, je réalise que ce n’était pas le tout premier jeu de bataille royale. Mais c’était le premier jeu à vraiment populariser le genre. Je ne suis même pas tout à fait certain qu’Epic Games serait passé de Fortnite: sauver le monde à Fortnite: Battle Royale si PUBG n’avait pas été un tel succès.

Maintenant, il est gratuit pour tous les abonnés PS Plus, ce qui devrait lui donner un bon coup de pouce (bien que franchement, il devrait probablement déjà être gratuit, ou du moins moins cher).

Ces jeux seront disponibles le 1er septembre (mardi prochain) et vous aurez jusqu’à lundi prochain pour télécharger les deux excellents jeux que Sony offre en août. Mon comment le temps passe vite.

