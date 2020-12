Voici les jeux PlayStation Plus de janvier 2021

Presque avec les cloches de fond, Sony a annoncé les jeux PlayStation Plus pour janvier 2021.

Il ne reste plus grand-chose à dire au revoir à une année atypique et sanglante. Et faute de savoir à quoi ressemblera le prochain, au moins nous avons de bonnes nouvelles car le Jeux PlayStation Plus de janvier 2021 ils ne sont pas du tout mauvais. Nous pouvons donc être à moitié heureux.

Les jeux arriveront à l’heure pour la nuit des rois. Autrement dit, ils peuvent commencer à télécharger au 5 janvier. Ces abonnés au service en ligne de Sony pourront accéder aux jeux PlayStation 4 (et un exclusif à PlayStation 5) jusqu’au 1er février. Vous avez donc un mois pour vous les procurer.

Les jeux choisis pour toutes les plateformes auxquelles s’applique la promotion sont Shadow of the Tomb Raider et Greedfall. Les deux jeux seront communs partout dans le monde (sauf Greedfall, qui ne sera pas au Moyen-Orient) bien que dans le cas de l’Espagne et du Portugal, nous en aurons un supplémentaire. Il s’agit de Aube de la peur. Un jeu d’horreur classique qui vient directement de PS Talents.

Enfin, et pour que les utilisateurs de PlayStation 5 ne disent pas qu’ils ne sont pas choyés (du moins quelque chose, allez-y), la plate-forme de nouvelle génération des Japonais aura un titre exclusif. Ce sera celui de Maneater Et bien que le jeu soit également sur PS4, cette offre n’est pas valable pour cette version. Autrement dit, vous ne pouvez le télécharger que si vous avez terminé avec l’un des gratte-ciel l’une des nouvelles consoles Sony.

Il est vrai et vrai que sur PlayStation 5, ce n’est pas que nous ayons beaucoup de catalogue à offrir maintenant. Après tout, la console est sortie il y a à peine deux mois. Au moins, nous avons la possibilité d’être des requins de la mer et de semer la terreur sur les côtes sur lesquelles nous n’avons pas pu marcher en 2020.