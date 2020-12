Voici les jaquettes officielles du nouveau Samsung Galaxy S21

Les nouveaux produits phares de la société coréenne arriveront sur le marché parfaitement accompagnés.

La série Galaxy S21 de Samsung est en route. Comme la société coréenne elle-même l’a annoncé, ses nouveaux smartphones haut de gamme seront présentés le 14 janvier et, évidemment, tout est prêt pour la première, aussi leurs couvertures.

Grâce à une fuite des médias asiatiques, en particulier de Ishan Agarwal en collaboration avec MySmartPrice, nous savons déjà ce que étuis Samsung officiels pour toute la nouvelle gamme. Comme on le voit dans les images, leurs couleurs sont en parfaite harmonie avec l’aspect du terminal, bien qu’il y en ait pour tous les goûts.

Différents designs et matériaux

Le premier lancement majeur de Samsung en 2021 doit être accompagné d’un large assortiment d’accessoires avec lequel pour satisfaire la masse des fans et, apparemment, la société coréenne va leur donner tout ce dont ils ont besoin et un peu plus.

En ce sens, Samsung lancera un gamme variée et large de boîtiers, avec différents modèles et matériaux de fabrication. On peut voir des couvertures de silicone, cuir, nuances de gris, violet et noir; revêtements pour l’arrière et l’avant, ou la fameuse coque Clear View adaptée à tous les protagonistes de la série Galaxy S21. Cela inclut également le Galaxy S21 Ultra et son tout nouveau S-pen.

L’étui en cuir est l’un des grands protagonistes, avec des options en marron, beige et noir. De plus, cet étui sera également disponible avec un couvercle rabattable qui comprend un bande transparente verticale montrant les notifications. Avec lui, plus besoin de soulever l’étui pour voir ce qui se passe au téléphone. Ce sera vendu en noir, violet, blanc et rose pâle. Bien sûr, il y a du choix.

