Voici les Games With Gold de juillet 2021

Les gars de Microsoft n’ont pas brillé avec les Games with Gold en juillet 2021. Mais bon, pas du tout.

Ce retrait du masque et cette ouverture de la vie nocturne, en plus de nous faire voir à quel point les êtres humains peuvent être idiots (les macro shoots et ce genre de choses), a des répercussions directes sur le temps que nous passons sur nos consoles. Pour cette seule raison, nous comprenons que Jeux avec l’or juillet 2021 sont si discrets. Ce n’est pas qu’on demande l’or et le Maure, qui aussi, mais bon, les choses par nom : MEH.

Les jeux seront disponibles à l’achat par tous ceux qui ont un abonnement à Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate et peuvent être joués sur n’importe quelle Xbox existante. En fait, il y a des jeux de la première Xbox et tout.

Les titres sont les suivants :

Planète Alpha : On peut le pêcher tout au long du mois (de 1 à 31)

On peut le pêcher tout au long du mois (de 1 à 31) Conker : Live et rechargé : prêt à descendre durant la première quinzaine du mois (de 1 à 15)

prêt à descendre durant la première quinzaine du mois (de 1 à 15) Les origines de Midway Arcade : qui remplacera la précédente lors de son départ dans la seconde quinzaine de juillet (du 16 au 31)

qui remplacera la précédente lors de son départ dans la seconde quinzaine de juillet (du 16 au 31) Rocher des 3 ans: Faire et casser : disponible du 16 juillet au 15 août

Comme on peut le voir, aucun titre ne se démarque avant tout. Mais attention, la courtoisie n’enlève pas la bravoure. Ce sont des jeux qui ont un peu d’aventure, d’action, de rochers volants et d’arcade. On ne peut pas dire qu’il n’y ait pas un peu de tout (moins que renommé).

Avec lequel resterez-vous ce mois-ci pour frapper fort, coupable ? Ou allez-vous mieux tirer pour les jeux qui sont déjà dans le Xbox Game Pass (bien qu’ils ne deviennent pas votre propriété comme ceux-ci) ?