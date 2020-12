Voici les gagnants des Game Awards 2020

On connaît déjà les gagnants des Game Awards 2020, coupables. Le GOTY aura-t-il remporté celui que vous attendiez? Entrez et jetez-y un œil.

Eh bien coupable, les Game Awards 2020 sont terminés, et si vous n’étiez pas d’humeur à vous jeter jusqu’à cinq heures du matin en attendant de voir qui sont ceux qui ont donné le coffre Faites … quoi de mieux qu’un résumé avec les gagnants comme celui-ci , Gratuitement? Nous vous disons maintenant, rien. Alors, prenez le pain grillé pour le petit-déjeuner / collation / dîner (selon votre fuseau horaire) et tirez bien parti de votre cul, voilà la liste avec le gagnants des Game Awards 2020.

Comme vous le verrez, The Last of Us II n’est pas resté vide, mais ce n’est pas le seul à avoir répété en termes de récompenses. Certains vous surprendront sans aucun doute, tandis que d’autres à partir du moment où vous saviez qu’ils allaient gagner dans leur catégorie.

Jeu de l’année

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

DOOM Eternal (logiciel id / Bethesda)

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Fantôme de Tsushima (Sucker Punch / SIE)

Hadès (Jeux Supergiant)

The Last of Us Part II (Naughty Dog / SIE)

Meilleure direction

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Fantôme de Tsushima (Sucker Punch / SIE)

Hadès (Jeux Supergiant)

Demi-vie: Alyx (Valve)

The Last of Us Part II (Naughty Dog / SIE)

Meilleure bande son

DOOM Eternal (Mick Gordon)

Remake de Final Fantasy VII (Nobuo Uematsu, Masahi Hamauzu, Mitsuto Suzuki)

Hadès (Darren Korb)

Ori et la volonté des feux follets (Gareth Coker)

The Last of Us Part II (Gustavo Santaolala, Mac Quale)

Meilleure performance

Ashley Johnson comme Ellie, The Last of Us Part II

Laura Bailey comme Abby, The Last of Us Part II

Daisuke Tsuji dans le rôle de Jin Sakai, Ghost of Tsushima

Logan Cunningham comme Hadès,

Hades Nadji Jeter dans le rôle de Miles Morales, Spider-Man de Marvel: Miles Morales

Meilleure conception sonore

DOOM Eternal (logiciel id / Bethesda)

Demi-vie: Alyx (Valve)

Fantôme de Tsushima (Sucker Punch / SIE)

Resident Evil 3 (Capcom)

The Last of Us Part II (Naughty Dog / SIE)

Meilleur jeu familial

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Crash Bandicoot 4: Il est temps (Toys for Bob / Activision)

Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic / Devolver)

Mario Kart Live: Home Circuit (Velan Studios / Nintendo)

Donjons Minecraft (Mojang / Double Eleven / Xbox Game Studios)

Paper Mario: The Origami King (Systèmes intelligents / Nintendo)

Jeux pour Impact

Si trouvé… (DREAMFELL / Annapurna)

Kentucky Route Zero: Édition TV (Cardboad Computer / Annapurna)

Spiritfarer (Thunder Lotus Games)

Tel Me Why (Dontnod Entertainment / Xbox Game Studios)

À travers le plus sombre des temps (Paintbucket Games)

Meilleur récit

13 Sentinelles: Aegis Rim (George Kamitani)

Remake de Final Fantasy VII (Kazushige Nojima, Motomu Toriyama, Hiroki Iwaki, Sachie Hirano)

Fantôme de Tsushima (Ian Ryan, Liz Albl, Patrick Downs, Jordan Lemos)

Hadès (Greg Kasavin)

The Last of Us Part II (Neil Druckmann, Halley Gross)

Meilleur jeu de sport / course

Dirt 5 (Codemasters Cheshire / Codemasters)

F1 2020 (Codemasters Birmingham / Codemasters)

FIFA 21 (EA Vancouver / EA Sports)

NBA 2K21 (Concepts visuels / 2K)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Vicarious Visions / Activision)

Meilleure direction artistique

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Fantôme de Tsushima (Sucker Punch / SIE)

Hadès (Jeux Supergiant)

Ori et la volonté des feux follets (Moon Studios / Xbox Game Studios)

The Last of Us Part II (Naughty Dog / SIE)

Meilleur jeu indépendant

Carrion (Phobia Game Studio)

Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic / Devolver)

Hadès (Jeux Supergiant)

Spelunky 2 (Mossmouth)

Spiritfarer (Thunder Lotus Games)

Meilleur jeu multijoueur

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Parmi nous (InnerSloth)

Call of Duty: Warzone (Infinity Ward / Raven / Activision)

Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic / Devolver)

Valorant (Riot Games)

Meilleur jeu VR / AR

Rêves (molécule médiatique / SIE)

Demi-vie: Alyx (Valve)

Iron Man VR de MARVEL (Camoflaj / SIE)

STAR WARS: Squadrons (Motive Studios / EA)

The Walking Dead: Saints & Sinners (Skydance Interactive)

Meilleur jeu en tant que service

Apex Legends (Respawn / EA)

Destin 2 (Bungie)

Call of Duty Warzone (Infinity Ward / Activision)

Fortnite (jeux épiques)

No Man’s Sky (Hello Games)

Meilleur jeu mobile

Parmi nous (InnerSloth)

Call of Duty Mobile (TiMi Studios / Activision)

Impact de Genshin (miHoYo)

Legends of Runeterra (Riot Games)

Pokémon Café Mix (Genius Sonority)

Meilleur jeu eSport

Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward / Raven / Activision)

Counter-Strike: Global Offensive (Valve)

Fortnite (jeux épiques)

League of Legends (Riot Games)

Valorant (Riot Games)

Meilleur soutien communautaire

Apex Legends (Respawn / EA)

Destin 2 (Bungie)

Fall Guys (Mediatonic / Devolver)

Fortnite (jeux épiques)

No Man’s Sky (Hello Games) Valorant (Riot Games)

Meilleure innovation en accessibilité

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft Montréal / Ubisoft)

Mise à la terre (Obsidian / Xbox Game Studios)

HyperDot (jeux de tribu)

The Last of Us Part II (Naughty Dog / SIE)

Watch Dogs Legion (Ubisoft Toronto / Ubisoft)

Meilleur jeu d’action

DOOM Eternal (logiciel id / Bethesda)

Hadès (Jeux Supergiant)

Demi-vie: Alyx (Valve)

Nioh 2 (Team Ninja)

Rues de Rage 4 (DotEmu)

Meilleur jeu de début

Carrion (Phobia Game Studio / Devolver)

Mortal Shell (Symétrie froide / Playstack)

Raji: une ancienne épopée (jeux de tête)

Röki (Polygon Treehouse / CI Games)

Phasmophobie (jeux cinétiques)

Meilleur jeu RPG

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Impact de Genshin (miHoYo)

Persona 5 Royal (Atlus, P Studios)

Wasteland 3 (inXile Entertainment / Koch)

Yakuza: Comme un dragon (Ryu Ga Gotoku Studio / Sega)

Meilleur jeu de combat

Granblue Fantasy: Versus (Arc System Works / Cygames)

Mortal Kombat 11 / Ultimate (NetherRealm Studios / WB Games)

Street Fighter V: Champion Edition (Dimps / Capcom)

One Punch Man: Un héros que personne ne connaît (Spike Chunsoft / Bandai-Namco)

SOUS NUIT EN NAISSANCE Exe: Late[cl-r] (Système de pain / arc français fonctionne)

Meilleur jeu d’action / aventure

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft Montréal / Ubisoft)

Fantôme de Tsushima (Sucker Punch / SIE)

MARVEL’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games / SIE)

Ori et la volonté des feux follets (Moon Studios / Xbox Game Studios)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Respawn / EA)

The Last of Us Part II (Naughty Dog / SIE)

Meilleur jeu de simulation / stratégie

Crusader Kings III (Paradox Development Studio / Paradox)

Desperados III (Mimimi Games / THQN)

Gears Tactics (Splash Damage / The Coalition / Xbox Game Studios)

Microsoft Flight Simulator (Asobo / Xbox Game Studios)

XCOM: Escouade Chimère (Firaxis / 2K)

Créateur de contenu de l’année

Alanah Pearce

NickMercs

TimtheTatman

Jay ann lopez

Valkyrae

Meilleur athlète eSport

Ian «Crimsix» Porter / Call of Duty

Heo «Showmaker» Su / League of Legends

Kim «Canyon» Geon-bu / League of Legends

Anthony «Shotzzy» Cuevas-Castro / Call of Duty

Matthieu «ZywOo» Herbaut / CS: GO

Meilleur hôte eSports

Eefje «Sjokz» Depoortere

Alex « Machine » Richardson

Alex « Goldenboy » Mendez

James « Dash » Patterson

Jorien « Sheever » van der Heijden

Meilleure équipe eSports

DAMWON Gaming / League of Legends

Empire de Dallas / Call of Duty

Choc de San Francisco / Ligue Overwatch

G2 Esports / League of Legends

Secret d’équipe / DOTA2

Meilleur événement eSport