Voici les endroits où les joueurs peuvent découvrir Deathroot et quoi en faire une fois qu’ils l’ont, car c’est à la fois un élément nécessaire pour Elden Ring et difficile à localiser

A l’aide d’un vaste environnement ouvert, Anneau d’Elden adapte habilement le gameplay et le défi bien connus de la série Souls. S’écartant des composants de jeu les plus basiques, Elden Ring donne aux joueurs plus de liberté pour explorer et trouver des prix qui peuvent les aider à traverser des parties difficiles. Cependant, cela ne signifie pas que chaque aspect est différent.

Deathroot est un élément important dans Elden Ring qui rappelle les titres précédents de Souls. Semblable aux alliances, où les joueurs offrent des objets particuliers en échange d’incitations, cet objet rare fonctionne de la même manière.

Il faut d’abord en obtenir un pour qu’une série de quêtes liée à l’élément clé puisse continuer; le PNJ qui demande aux joueurs de remettre Deathroot peut s’y trouver.

Deathroot se trouve généralement aux extrémités de diverses catacombes ou sous forme de goutte des monstres du monde Tibia Mariner par des aventuriers explorant les terres intermédiaires.

Bien que cela ne soit pas clairement indiqué dans le jeu, ces objets sont importants car ils peuvent être «vendus» pour une variété de prix puissants.

Habituellement, les joueurs trouvent leurs deux premiers Deathroots dans un coffre à la fin des Catacombes touchées par la mort ou dans Summonwater Village après avoir vaincu le Tibia Mariner. Les catacombes touchées par la mort de North Limgrave se trouvent à l’ouest de Saintbridge, tandis que Summonwater Village n’est qu’à un court trajet à l’est de Saintbridge.

Les Tibia Mariners dispersent trois autres Deathroot dans les Ruines de Wyndham, au nord de Liurnia Highway Grace, et sur un rocher près de Castle Sol.

Après avoir vaincu les antagonistes des catacombes du sommet de la montagne du géant, des catacombes du couteau noir, de la tombe du héros de Gelmir et de la voie mystérieuse vers le Haligtree, vous pouvez trouver les quatre derniers dans des coffres.

Le Beast Clergyman, Gurranq, est une créature à laquelle les joueurs peuvent donner Deathroot. Ce PNJ se trouve au Bestial Sanctum dans la région nord-est de Dragonbarrow.

Vous pouvez atteindre cette zone en discutant avec D, Hunter of the Dead, un PNJ de Roundtable Hold. Avant le patron de Tibia Mariner, vous pouvez également le trouver à l’extérieur de Summonwater Village.