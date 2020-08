Voici les dix villes les plus abordables pour les jeunes conducteurs

Pour une utilisation essentiellement urbaine par de jeunes conducteurs ou de nouveaux conducteurs, les citadines sont une excellente alternative pour répondre à vos besoins de mobilité. Découvrez dix propositions de commercialisation sur le marché national.

Surtout pour ceux qui ont récemment obtenu un permis de conduire ou qui vivent dans des quartiers historiques avec des contraintes en termes de stationnement, une voiture de ville peut être une excellente alternative pour répondre aux besoins de mobilité.

Parmi les critères les plus importants figurent les dimensions compactes, qui permettent de stationner presque partout, en plus de faire face à des rues étroites et des ruelles labyrinthiques, ainsi que de faibles coûts d’acquisition, d’utilisation et d’entretien.

Naturellement, le prix d’achat est l’un des facteurs les plus importants pour les jeunes qui viennent d’entrer et c’est le critère utilisé dans la préparation de cette liste. Les valeurs affichées concernent les versions d’entrée de gamme.

Peugeot 108

Le modèle avec le prix de base le plus abordable sur le marché national est la Peugeot 108, avec un prix de base à partir de 10530 euros sur la carrosserie trois portes.

D’une longueur de 3,47 mètres, il est disponible en trois et cinq corps de porte et quatre niveaux d’équipement. Ce modèle peut également recevoir différentes combinaisons de couleurs de la carrosserie et du toit, ainsi que de l’habitacle.

Longueur 3475 millimètre Des endroits 4 Moteur 998 cm3 / 72 ch Consommation 4,8 l / 100 km Émissions 110 g / km Prix 10 530 euros

Dans la partie mécanique, la Peugeot 108 reçoit un trois cylindres essence 1.0 VTI développant une puissance de 72 ch, associé à une boîte manuelle à cinq rapports ou à une transmission automatique. La consommation annoncée est de 4,8 l / 100 km.

Faible poids, agilité, faible consommation et possibilités d’équipement sont ses atouts. Côté négatif, il est important de mettre en évidence les matériaux de qualité inférieure, le coffre à bagages réduit, les vibrations et le bruit et la taille réduite des portes arrière de la version cinq portes.

Toyota Aygo

Toyota est présent dans le segment ville avec Aygo, qui est proposé à partir de 10 590 euros en version trois portes.

Avec des dimensions extérieures similaires à la Peugeot 108, avec laquelle elle partage la plate-forme et les principaux composants mécaniques, la Toyota Aygo se distingue par un design irrévérencieux, avec des lignes qui se croisent en X à l’avant.

Longueur 3475 millimètre Des endroits 4 Moteur 998 cm3 / 72 ch Consommation 5,0 l / 100 km Émissions 112 g / km Prix 10 590 euros

La citadine Toyota reçoit un moteur essence trois cylindres de 998 cm3 développant une puissance de 72 ch, associé à une boîte manuelle à cinq rapports ou une transmission automatique X-Shift. La consommation annoncée par la marque est de 5,0 l / 100 km.

Parmi les principaux arguments ressortent le prix compétitif et l’espace intérieur. En raison de la référence négative à la qualité de certains matériaux, les services se limitent à l’environnement urbain ou au compartiment à bagages réduit.

Kia Picanto

La Kia Picanto est une ville cinq portes, qui se décline, en campagne, à partir de 10 990 euros.

D’une longueur de 3,95 mètres et d’un style urbain, il est proposé en quatre niveaux d’équipement. La cabine peut accueillir quatre ou cinq occupants.

Longueur 3595 millimètre Des endroits 5 et 4 Moteur 998 cm3 / 67 ch Consommation 5,6 l / 100 km Émissions 121 g / km Prix 10 990 euros

Dans le chapitre mécanique, le petit Picanto est équipé d’un moteur à essence de 998 cm3, disponible en puissances de 67 ch et 100 ch.

La transmission peut être assurée par une manuelle à cinq vitesses ou une automatique à quatre vitesses. La consommation annoncée par la marque pour le moteur de 67 ch est de 5,6 l / 100 km en cycle WLTP.

Parmi les points forts de Picanto figurent le design, l’habitabilité et les possibilités d’équipement. La suspension trop molle ou la boîte de vitesses automatique avec seulement quatre rapports sont quelques aspects à revoir par la marque.

Citroën C1

Disponible au Portugal uniquement dans la carrosserie cinq portes et 34 combinaisons de personnalisation, la Citroën C1 a un prix public de 11 027 euros.

Ce modèle se distingue par son design irrévérencieux, qui comprend une signature lumineuse avec des feux de jour verticaux à LED. Le coffre à bagages offre un volume utile de 196 litres.

Longueur 3466 millimètre Des endroits 4 Moteur 998 cm3 / 72 ch Consommation 5,6 l / 100 km Émissions 110 g / km Prix 11027 euros

La Citroën C1 est équipée d’un moteur essence trois cylindres avec un système Start & Stop de 72 ch, associé à une boîte manuelle à cinq rapports.

Parmi les atouts de la C1 figurent l’agilité, le faible poids, la consommation et l’espace intérieur. Certains matériaux utilisés dans l’habitacle et le compartiment à bagages réduit sont quelques points à revoir dans ce véhicule, qui a une longueur extérieure de 3,46 mètres.

Renault Twingo

La Renault Twingo est un modèle citadin à cinq portes et quatre sièges, d’une longueur extérieure de 3,61 mètres.

Élégant aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, le design adopte un style sophistiqué. Le moteur à essence trois cylindres était monté sur l’essieu arrière, ce qui permettait de maximiser l’habitabilité.

Longueur 3615 millimètre Des endroits 4 Moteur 999 cm3 / 75 ou 95 ch Consommation 5,3 l / 100 km Émissions 121 g / km Prix 11 860 euros

Dans le chapitre mécanique, le bloc essence de 999 cm3 est proposé dans des niveaux de puissance de 75 ch et 95 ch, associé à une boîte manuelle à cinq rapports. La consommation annoncée pour le moteur de 75 ch est de 5,3 l / 100 km.

La carrosserie cinq portes, les deux motorisations et le niveau d’équipement sont les points forts de Twingo. Côté négatif, l’aspect visuel de certains plastiques ou la chaleur dans la chaussure doivent être mentionnés.

Mitsubishi Space Star

Urbain à cinq portes d’une longueur de 3,84 mètres, le Mitsubishi Space Star se distingue en offrant l’une des meilleures relations entre l’équipement et l’espace intérieur.

Ce ne sera pas l’une des propositions les moins chères du segment, mais elle propose, en standard, des équipements qui sont en concurrence dans la liste des options.

Mitsubishi Space Star – Longueur 3845 millimètre Des endroits 5 Moteur 1200 cm3 / 80 ch Consommation 5,4 l / 100 km Émissions 121 g / km Prix 12 350 euros

De plus, l’habitacle peut accueillir cinq occupants bénéficiant de dimensions généreuses, dans un segment où l’espace (notamment à l’arrière) est parfois sacrifié au profit du style. Dans le chapitre mécanique, il reçoit un moteur à essence de 1,2 litre avec 80 ch.

La qualité de certaines finitions est l’un des points à améliorer dans cette ville Mitsubishi aux aspirations utilitaires.

Fiat Panda

La petite Panda reste la version d’entrée de gamme de la gamme Fiat. Disponible uniquement en carrosserie à cinq portes et d’une longueur de 3,65 mètres, c’est l’une des voitures les plus pratiques du segment, offrant un espace intérieur et un coffre à bagages très utilisable.

Longueur 3653 millimètre Des endroits 5 Moteur 1242 cm3 / 69 ch Consommation 5,7 l / 100 km Émissions 132 g / km Prix 13 123 euros

La Panda est l’un des rares modèles du segment à être disponible en plusieurs moteurs, dont un hybride, et à traction avant ou intégrale. La version d’entrée reçoit le moteur essence 1,2 litre de 69 ch avec système Start & Stop. La consommation annoncée est de 5,7 l / 100 km.

Parmi les points positifs du petit Panda, il convient de mentionner l’espace intérieur et l’économie. Parmi les aspects à améliorer, il convient de mentionner la perception de la qualité et des services limités.

Hyundai i10

Avec une longueur extérieure de 3,67 mètres, la Hyundai i10 est une ville spacieuse, polyvalente et bien présentée.

L’équipement de sécurité est assez complet et cela explique peut-être un prix de base de 14 430 euros, supérieur à celui des principaux concurrents.

Longueur 3670 millimètre Des endroits 5 Moteur 998 cm3 / 67 ch Consommation 5,2 l / 100 km Émissions 119 g / km Prix 14 430 euros

Disponible uniquement dans la carrosserie à cinq portes, il a été entièrement rénové l’année dernière dans le but de toucher un public plus jeune. La musculature plus prononcée et une nouvelle calandre, divisée en deux sections, sont les principales différences par rapport au prédécesseur.

Le chapitre mécanique, la Hyundai i10 est disponible avec deux moteurs à essence: 1,0 MPi trois cylindres de 67 ch et 1,2 MPi quatre cylindres de 84 ch. Les deux propulseurs peuvent être combinés avec des boîtes de vitesses à cinq vitesses, manuelles ou automatiques.

Suzuki Ignis

Petit multisegment d’une longueur extérieure de 3,7 mètres, le Suzuki Ignis est le seul du segment à être proposé avec un moteur hybride léger en association avec le moteur essence 1,2 litre de 83 ch.

Ce système hybride doux a été optimisé pour améliorer l’efficacité, permettant à la marque d’annoncer une consommation moyenne de 5,4 l / 100 km.

Longueur 3700 millimètre Des endroits 4 Moteur 1242 cm3 / 90 ch Consommation 5,6 l / 100 km Émissions 123 g / km Prix 14 945 euros

La dernière génération d’Ignis a été lancée cette année, caractérisée par un design extérieur et intérieur révisé qui renforce son caractère SUV. En plus des versions à traction avant, des variantes à traction intégrale sont également proposées, bien que leur prix soit plus élevé.

L’équipement complet, le design original, l’environnement intérieur agréable sont les principaux arguments de ce petit crossover. Les plastiques intérieurs et la perception générale de la qualité sont quelques-uns des points à améliorer dans ce modèle. Le coffre à bagages est également limité, avec seulement 260 litres de capacité.

Volkswagen up!

Volkswagen est présent sur le segment de la ville avec le modèle up!, Qui est disponible sur le marché national avec un prix de vente au public de 15 379 euros.

Avec une longueur extérieure de 3,54 mètres, il offre un espace de vie généreux pour quatre personnes, grâce à un empattement de 2,42 mètres.

Longueur 3700 millimètre Des endroits 4 Moteur 999 cm3 / 65 ch Consommation 5,17 l / 100 km Émissions 117 g / km Prix 15 379 euros

Le coffre à bagages offre un volume utile de 221 litres, qui peut être étendu grâce à la possibilité de rabattre les sièges. La qualité des matériaux est très bonne pour ce segment et le niveau d’équipement assez intéressant.

Au niveau mécanique, la version de base est proposée avec un moteur essence 1.0 TSI développant une puissance de 65 ch, associé à une boîte manuelle à cinq rapports.

