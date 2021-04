Voici les AirTags, les accessoires pour iPhone pour retrouver les objets perdus

Les AirTags sont enfin officiels. Les appareils d’Apple pour trouver des objets ont été annoncés lors de la keynote de printemps consacrée avant tout au nouvel iPad Pro. Après plusieurs années de rumeurs, les appareils arriveront vraiment permettant aux utilisateurs d’Apple de trouver des objets où qu’ils soient. La technologie utilise le réseau «Où est» (déjà utilisé pour identifier les amis et les membres de la famille activés dans l’application) pour également identifier le nouvel accessoire iPhone à associer à un objet tel que, par exemple, les clés de la maison.

Son utilisation est très simple: une fois appliqué à l’objet, lorsque vous voulez le trouver, ouvrez simplement l’application « Où est » et lancez la recherche, qui sera guidée par une flèche qui indiquera la direction et la distance de l’AirTag et l’objet auquel il est associé. Une opération simple qui s’appuiera sur le réseau iPhone pour retrouver un objet perdu: l’application peut en effet également être connectée aux appareils d’étrangers pour retrouver votre objet même à distance. Enfin, une fois dans le quartier, la recherche de proximité sera lancée qui utilise une flèche directionnelle pour trouver l’AirTag.

La nouveauté coûtera 29 dollars pour un seul AirTag, mais Apple fournira un ensemble comprenant 4 accessoires pour 99 €. Ces appareils peuvent également être personnalisés avec de petites images gravées au dos. Pour compléter l’offre des nouveaux appareils, nous trouvons également des accessoires (pour l’accessoire) comme un porte-clés dans lequel insérer l’AirTag pour pouvoir l’associer à un objet. Ou, dans le cas d’un sac à dos par exemple, l’AirTag peut simplement être placé dans l’une des poches. Les nouveaux AirTags seront disponibles à partir du 30 avril prochain dans le monde entier,

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂