Voici les acteurs Marvel nominés aux Emmy Awards

L’univers cinématographique Marvel s’est construit sur le talent de ses acteurs qui se démarquent dans d’autres projets et dont beaucoup sont nominés aux Emmy Awards.

La Univers cinématographique Marvel Il a été construit grâce aux performances convaincantes des acteurs talentueux qui ont participé et participent aux différentes tranches qui ont atteint à la fois le cinéma et la télévision, réussissant à déplacer l’un des fandoms les plus exigeants d’aujourd’hui. Ce n’est pas un caprice de dire ça merveille aujourd’hui, il domine l’industrie hollywoodienne avec ce multivers de possibilités, de héros et de méchants.

Pendant ce temps, l’industrie se prépare pour l’emblématique Emmy Awards qui sont ces prix tant attendus qui sont décernés année après année soulignant l’excellence des contenus de la télévision nord-américaine. La belle statuette qui est décernée en guise de récompense est conçue sur la base de l’épouse de Louis Mc Manus, créateur de l’objet précieux que les artistes veulent ramener chez eux chaque année. A cette occasion, de nombreux noms propres associés à merveille ils sont en compétition.

.5. Zendaya

Donne vie à MJ dans la franchise homme araignéeest nominée dans la catégorie Actrice principale exceptionnelle dans une catégorie dramatique pour son incroyable interprétation de Rue Bennett dans la série HBO euphorie ce qui lui a valu plusieurs récompenses dont un Emmy pour la même catégorie en 2020. Sa caractérisation d’une jeune femme tourmentée par une vie d’addiction et d’excès est éloquente de la même manière qu’elle marque les esprits comme la naïve MJ.

.4. Andrew Garfield

De Spider-Man : Pas de retour à la maison et la série L’incroyable homme-araignéeest présélectionné dans la catégorie Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm pour sa participation à Sous la bannière du ciel en tant que détective Jeb Pyre qui voit sa foi mise à l’épreuve lorsqu’une mère mormone et sa fille sont assassinées et que des indices pointent vers l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

.3. Michel Keaton

Il donne vie au méchant Adrian Toomes dans la première entrée de homme araignée dans l’univers cinématographique Marvel et partage la catégorie avec Garfield mais dans ce cas pour sa performance dans drogué comme le Dr Samuel Finnix qui se retrouve au milieu de la guerre acharnée contre l’usage des opioïdes qui traverse la société américaine aujourd’hui.

.deux. Sébastien Stan

Il est également dans la catégorie Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm pour son rôle de Tommy Lee dans la série télévisée. Pam et Tommy qui reflète l’histoire inoubliable de la vidéo interdite la plus commentée des années 90 réalisée par la star de la télévision Pamela Anderson, protagoniste reconnue de Alerte à Malibuet son partenaire de l’époque, le musicien incarné par Stan, qui dans Marvel incarne Bucky Barnes.

.1. oscar isaac

L’acteur qui sur Disney+ a mené le show Chevalier de la luneune entrée très différente de tout ce que nous avons vu dans Marvel, partage la même catégorie que les autres noms de la marque grâce à sa part dans Scènes d’un mariagel’émission télévisée qui se concentre sur la dynamique des relations entre les couples actuels aux États-Unis où l’acteur joue Jonathan Levy.

