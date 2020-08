Voici les accessoires PS4 compatibles avec PS5

Casque Gaming, ELEGIANT Casque de Jeux Gamer Headphone Headset Anti Bruit Audio Stéréo Basse avec Micro 3.5mm Jack pour Jeux Vidéo Nintendo Switch PS4 Xbox One Ordinateur PC Tablette Smartephone

【Son Stéréo Basse】-Deux parleurs Hi-Fi de 50 mm permettent de vous profiter d’une voix claire, puissante et basse. 【Matériaux de Haute Qualité】-Grâce aux matériaux de haute qualité, le casque est léger, le bandeau est doux et souple, cela permet de porter confortablement. 【Microphone Flexible】-Doté d’un micro flexible (la rotation de 360 degrés) avec un interrupteur en muet,ce qui vous permet d'accéder facilement au microphone en muet. la voix claire et l’orientation précis, il convient aux jeux vidéo. 【Conception ergonomique】-Basée sur la conception ergonomique, les cache-oreilles doux en similicuir fournissent une expérience confortable. Plus approprié pour porter longtemps. 【Compatibilité polyvalente】-Compatible avec la tablette portable Xbox Nintendo Switch PS4 Pro/ PS4 PC Mac via le jack 3,5 mm.