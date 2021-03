Voici les 7 meilleures applications pour apprendre à dessiner et à peindre avec votre Android

Améliorez vos compétences artistiques avec ces applications pour apprendre à dessiner et à peindre à partir de votre Android.

Si vous cherchiez un moyen d’améliorer vos compétences artistiques en utilisant votre mobile, vous êtes au bon endroit. Parce que? Parce que nous allons vous présenter les 7 meilleures applications pour apprendre à dessiner / peindre avec votre Android. Il n’est jamais trop tard pour commencer à apprendre quelque chose que vous aimez!

Meilleures applications pour dessiner sur Android

Peu importe si vous êtes un débutant, si vous avez une certaine expérience ou si vous êtes vraiment un expert en dessin. Grâce aux applications de la liste suivante, vous pourrez profitez des avantages de la technologie et améliorez vos compétences en dessin dans le confort de votre mobile. Choisissez celui que vous aimez le plus et commencez à faire de l’art.

7 applications qui vous apprennent à dessiner et à peindre avec votre Android

Comment dessiner – Leçons faciles

Papaquarelle

Comment dessiner: apprenez étape par étape

Drawby

Dessiner et peindre

Nous dessinons

Apprenez à dessiner étape par étape

Comment dessiner – Leçons faciles

Comment dessiner – Easy Lessons est une application disponible pour iOS et Android et qui vous apprendra à dessiner grâce à des leçons simples. Bien qu’il s’agisse d’une application de dessin gratuite, il convient de noter que certains des modules sont payants. Cependant, il a tout pour vous apprendre à dessiner correctement sans que vous ayez à payer un centime.

Les premiers dessins sont axés sur les plus petits de la maison, mais au fur et à mesure que vous progressez, vous trouverez des dessins plus complexes pour tous les âges. Téléchargez-le et commencez à dessiner dès que possible!

Papaquarelle

Papaquarelle est une application pour apprendre à dessiner gratuitement qui imite un pinceau avec lequel vous pouvez dessiner, peindre et même faire des graffitis incroyables. Amusez-vous avec différents types de pinceaux et toutes sortes de couleurs jusqu’à ce que vous trouviez les meilleures options pour ce que vous voulez faire.

Comme dans de nombreuses applications de dessin pour Android, c’est gratuit mais a des achats intégrés. Chez Papercolor, les prix varient entre 1,09 et 5,49 si vous souhaitez accéder à certaines fonctionnalités supplémentaires. De même, la version gratuite est suffisamment complète pour que vous puissiez libérer votre créativité.

Comment dessiner: apprenez étape par étape

Si vous souhaitez apprendre à dessiner, cette application sera parfaite pour vous. Parce que? Parce que c’est une application facile à utiliser qui vous aidera à le faire de manière simple et rapide. Suivez le didacticiel de dessin, étape par étape, que vous pouvez facilement apprendre quelle que soit votre expérience dans le monde du dessin.

Dans Comment dessiner: apprenez étape par étape, il existe plusieurs catégories pour apprendre à dessiner facilement des choses comme des animaux, des desserts, des fleurs, des yeux et plus. Dans chaque catégorie, vous apprendrez à réaliser différentes formes en suivant différentes leçons de dessin. Idéal pour les experts et pas si les experts.

Avez-vous une certaine expérience du dessin? La meilleure chose à faire est donc de jeter un œil à cette application appelée SketchBook.

Drawby

DrawBy est une application créée par une école de dessin avec 25 ans d’expérience dans l’enseignement du dessin, de la peinture et des arts numériques. Cet outil d’apprentissage par dessin comprend des didacticiels de dessin étape par étape professionnels et de haute qualité. Plus vous faites d’exercices de dessin, meilleures seront vos compétences.

L’application met plus de 160 tutoriels à portée de main. Autrement dit, de nombreuses leçons gratuites pour les débutants, intermédiaires et avancés. Vous pouvez dessiner les catégories suivantes: architecture, corps humain, nature, nature morte, perspective et géométrie, graphisme et véhicules. Comme vous devez l’imaginer, c’est l’une des applications de dessin gratuites les plus complètes que vous pouvez télécharger dès maintenant.

Dessiner et peindre

Le dessin et la peinture sont des meilleures applications Android pour apprendre à dessiner, peindre ou créer des anime. Les leçons sont réalisées avec des vidéos YouTube qui vous permettent de voir les mouvements, les techniques utilisées et la façon de créer chaque dessin. Les vidéos explicatives sont simples, claires et très utiles. Les cours sont variés, certains axés sur les techniques et d’autres sur les couleurs.

L’application peut être téléchargée entièrement gratuitement. Même s’il contient des publicités, elles ne sont pas ennuyeuses, vous pouvez donc les utiliser sans distraction.

Nous dessinons

WeDraw est une application gratuite pour apprendre à dessiner étape par étape. Tu a juste besoins prenez un papier et un crayon, choisissez le dessin que vous aimez le plus et suivez les instructions. C’est très simple à utiliser!

Cette application vous apprendra à dessinez vos personnages préférés d’anime, de dessin animé et de manga. Vous trouverez également des dessins d’animaux, de voitures et bien plus encore. Vous pourrez choisir une multitude de dessins parmi les différentes catégories. Tout dépend de vous et de ce que vous voulez dessiner à ce moment-là.

Apprenez à dessiner étape par étape

Apprendre à dessiner étape par étape est une application dans lequel vous trouverez des tutoriels pour apprendre différentes techniques telles que:

Crayon

Avec du charbon de bois

Dessinez étape par étape

Dessinez avec le côté droit du cerveau

Avec tablette

Avec des crayons de couleur

Avec des aquarelles

Comment dessiner des dessins animés

Dessiner les yeux au crayon

Dessiner des visages

Dessiner un anime

Dessiner des animaux

Dessinez les gens et leurs gestes

Quelques dessins de chats

Quelques dessins de chevaux

Comment utiliser la 3D dans les paysages

les princesses

Lumières et ombres

Tout ce que vous devez savoir pour apprendre à dessiner comme un artiste Vous le trouverez dans cette application gratuite. Apprenez à utiliser le crayon avec ces tutoriels, il vous suffit de suivre les étapes pour réaliser des dessins incroyables.

Meilleures applications de dessin pour divertir les enfants à la maison

Amoureux de l’art? Ensuite, consultez également cette liste avec les 7 meilleures applications de coloration pour téléphones mobiles et tablettes. Et si vous êtes fan de super-héros, consultez cette application pour apprendre à dessiner des super-héros avec votre Android.

