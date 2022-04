Voici les 3 meilleurs films de Sean Bean

in

Le jour de son anniversaire on se souvient de 3 des meilleures performances du talentueux acteur Sean Bean.

©IMDBSean Bean dans Le Seigneur des Anneaux

Sean Haricot est un acteur qui a une longue carrière dans l’industrie cinématographique avec des participations à des films de toutes sortes. C’est un visage très familier et vous le reconnaîtrez sûrement parmi plusieurs de ses œuvres au sein de franchises vraiment populaires. Récemment, il s’est fait remarquer Le Trône de Ferla série de HBO qui a battu tous les records d’audience.

La vérité est que cet Anglais né le 17 avril 1959 a 63 ans et il a encore beaucoup à faire à Hollywood bien qu’il semble que, dans une carrière si pleine de succès, il soit déjà en mesure de dire au revoir à la grand écran. Il y a Sean Haricot pendant un moment et si vous n’y croyez pas, suivez avec Spoiler la revue des trois rôles les plus importants de l’histoire de cet acteur.

+Les meilleurs films de Sean Bean

3. Jeu des patriotes

Dans cette affaire, il incarne Sean Miller, un terroriste de l’IRA qui cherche à venger la mort de son frère aux mains de l’ancien agent de la CIA Jack Ryan, joué par Harrison Ford, qui élimine Paddy Miller lors d’une tentative d’attaque contre Lord William Holmes. Sean veut détruire Jack par tous les moyens possibles, mais sa cible retournera à la CIA pour utiliser les ressources de l’agence contre le terroriste.

2. Garrot

Sean Bean joue le rôle d’Alec Trevelyan, l’agent secret 006, présumé mort lors d’une mission dans une usine en Union soviétique. James Bond (Pierce Brosnan) doit l’arrêter une fois qu’il est confirmé que l’ancien agent est vivant et a un plan terrible : braquer la Banque d’Angleterre puis effacer tous les dossiers financiers, avec le deuxième satellite Goldeneye, cachant totalement le vol et détruisant le économique de la Grande-Bretagne. 007 annulera la menace de Trevelyan en le tuant dans un duel mortel ci-dessus.

1. Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau

Sean Bean prête son corps à Boromir, un guerrier du Gondor qui fait partie de la Communauté de l’Anneau qui va aider le petit hobbit Frodon à emmener l’Anneau Unique au Mordor pour détruire l’arme ultime de Sauron. En cours de route, Boromir sera tenté de porter la bague, mais finira par mourir en héros essayant de sauver ses camarades et acceptant Aragorn comme le roi légitime des hommes.

