Voici les 17 clips musicaux anglais les plus regardés par des artistes de K-Pop

Les artistes de K-Pop sont déjà incroyablement talentueux dans leur langue maternelle (du moins dans le cas des idoles coréennes!), Mais c’est encore plus impressionnant quand ils sont capables de bien jouer dans une langue qui n’est pas leur langue la plus familière. C’est déjà vrai pour les idoles non coréennes!

Bien qu’il n’y ait pas une tonne de chansons anglaises interprétées par des artistes de K-Pop, il y en a un bon nombre, et beaucoup d’entre elles ont très bien réussi!

Voici les 17 clips musicaux anglais les plus regardés interprétés par des artistes de K-Pop.

17. «Dopeness» par The Black Eyed Peas ft. CL

Sorti le 25 octobre 2018, ce clip a été vu 9,27 millions de fois, ainsi que 355,4k likes!

16. «Milieu de la nuit» par MONSTA X

Sorti le 6 décembre 2019, ce clip a 10,5 millions de vues, ainsi que 466,8k likes!

15. «Cat & Dog» (version anglaise) par TXT

Sorti le 3 mai 2019, ce clip a 11,0 millions de vues, ainsi que 1,30 million de likes!

14. «Écrit dans les étoiles» par John Legend et Wendy

Sorti le 19 octobre 2018, ce clip a 12,6 millions de vues, ainsi que 774 000 likes!

13. «Change» par RM & Wale

Sorti le 19 mars 2017, ce clip a 19,2 millions de vues, ainsi que 1,44 million de likes!

12. «Someone’s Someone» par MONSTA X

Sorti le 16 octobre 2019, ce clip a 21,8 millions de vues, ainsi que 616,8k likes!

11. «Play It Cool» de MONSTA X et Steve Aoki

Sorti le 27 mars 2019, ce clip a 28,0 millions de vues, ainsi que 1,06 million de likes!

10. «Highway to Heaven» (version anglaise) par NCT 127

Sorti le 22 juillet 2019, ce clip a 29,0 millions de vues, ainsi que 918,7k likes!

9. «Qui est-ce que tu aimes?» par MONSTA X ft. French Montana

Sorti le 21 juin 2019, ce clip a 32,5 millions de vues, ainsi que 1,17 million de likes!

8. «Levé» par CL

Sorti le 18 août 2016, ce clip a 34,5 millions de vues, ainsi que 709,6k likes!

7. «Me Like Yuh» (version anglaise) de Jay Park

Sorti le 25 octobre 2016, ce clip a 37,4 millions de vues, ainsi que 663,1k likes!

6. «Sober» (version anglaise) par Hyo ft. Ummet Ozcan

Sorti le 18 avril 2018, ce clip a 44,7 millions de vues, ainsi que 134,9k likes!

5. «Waste It On Me» par Steve Aoki ft. BTS

Sorti le 19 novembre 2018, ce clip a 45,8 millions de vues, ainsi que 1,55 million de likes!

4. «Let’s Shut Up & Dance» par Jason Derulo, Lay et NCT 127

Sorti le 21 février 2019, ce clip a 48,7 millions de vues, ainsi que 1,34 million de likes!

3. «Regular» (version anglaise) par NCT 127

Sorti le 18 octobre 2018, ce clip a 58,7 millions de vues, ainsi que 1,39 million de likes!

2. «Nobody» (version anglaise) par Wonder Girls

Sorti le 27 juillet 2009, ce clip a été vu 95,1 millions de vues, ainsi que 457,1k likes!

1. «Dynamite» par BTS

Sorti le 20 août 2020, ce clip a 582,2 millions de vues, ainsi que 21,0 millions de likes!