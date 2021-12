Voici les 10 films les plus populaires de l’année

2020 a été une année chaotique pour toutes les industries et, outre le tourisme, l’une des plus touchées a été l’industrie cinématographique. Pendant des mois, plusieurs tournages ont été interrompus en raison de restrictions sanitaires et certains autres ont été suspendus jusqu’à l’arrivée de 2021. Ce n’est que cette année que les castings et productions ont pu retourner sur les plateaux d’enregistrement sans aucun problème, en maintenant les protocoles nécessaires à prendre. souci du bien-être de vos équipes.

À tel point que, après une année complètement vide pour le cinéma et les plateformes numériques, ce 2021 plusieurs premières sont arrivées. Parmi eux se trouvent des films Marvel, certains Disney et d’autres simplement de science-fiction. Cependant, Selon IMDB, il n’y en avait que dix qui sont entrés dans la liste des plus populaires de l’année et, via leur compte Instagram officiel, ils les ont présentés.

Les 10 films les plus populaires de l’année :

10. Shang-Chi et la légende des dix anneaux :

Sorti en septembre 2021, c’est l’une des grandes créations de merveille Ateliers. Le film met en vedette Simu Liu et raconte l’histoire de Shang-Chi, le maître des arts martiaux qui fait face à un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui. Et, la première a été un tel succès que le MCU a déjà confirmé que le film aura une suite.

9. Cruelle :

Il est sorti en salles en mai de cette année et, quelques semaines plus tard, il a atteint la plate-forme Disney Plus où il est disponible. Réalisé par Craig Gillespie et interprété par Emma Stone, ce film raconte l’histoire de Cruella de Vil, la grande méchante de 101 Dalmatiens. Avec une performance mémorable du protagoniste, après des années, Disney a relancé ce personnage dans un remake qui a fait sensation parmi les fans.

8. L’armée des morts :

Également sorti en mai, ce film a été réalisé par Zack Snyder et avec Dave Bautista. Situé à Las Vegas, la ville du péché, un groupe de mercenaires pénètre dans la zone de quarantaine d’une épidémie de zombies pour commettre le plus grand vol de leur vie.

7. Veuve noire :

C’était l’un des films les plus attendus de merveille Ateliers. À l’origine avec cette bande, le MCU avait prévu de commencer sa phase quatre puisqu’il allait sortir en 2020, mais en raison de la pandémie, il a dû être retardé et il n’est arrivé qu’en 2021. De manière hybride dans les cinémas et Disney Plus , les fans ont pu connaître les origines de Natasha Romanoff, l’un des membres les plus importants de The Avengers. Et, aussi, avec ce film, Scarlett Johansson aurait complètement dit adieu au monde des super-héros.

6. Godzilla contre Kong :

Ce fut l’une des premières les plus ambitieuses de 2021. Il est sorti en salles en mars de cette année et a provoqué une grande émotion chez tous les adeptes de ces deux monstres. Il se déroule cinq ans après que Godzilla ait vaincu King et dépeint la confrontation entre ces deux bêtes qui ébranle les fondements de l’humanité.

5. Justice League de Zack Snyder :

Il a été créé le 18 mars et était la dernière apparition d’Henry Cavill en tant que Superman. A cette occasion, Bruce Wayne sollicite l’aide nécessaire pour recruter un groupe de métahumains afin de protéger le monde de toute menace. Bien que le plus dangereux ait des proportions catastrophiques.

4. Combat mortel :

C’est l’un des films d’action et fantastique les plus acclamés par le public. Il a été créé en avril 2021 et a reçu une note de 6,1 étoiles sur IMDB. Avec Lewis Tan dans le rôle de Cole Young, raconte l’histoire de ce combattant, qui doit affronter Sub-Zero, le meilleur guerrier de l’empereur Shang Tsung, qui veut le traquer. Et, en même temps qu’il tente d’échapper aux griffes de cet homme qui le poursuit, il est obligé de protéger sa famille.

3. Éternels :

C’est un autre des films qui font partie de la phase quatre de merveille. A cette occasion, le plus grand studio d’Hollywood a présenté de nouveaux ajouts tels qu’Angelina Jolie et Salma Hayek. Le film a été présenté le 5 novembre et raconte l’histoire d’êtres immortels, qui ont vécu secrètement sur Terre pendant des années, mais doivent maintenant mettre en lumière leurs pouvoirs surhumains pour défendre l’humanité contre une menace qu’eux seuls peuvent surmonter.

2. La brigade suicide :

Il est sorti en août 2021 et fait partie de l’univers cinématographique DC. A cette occasion, les super-vilains les plus dangereux du monde acceptent une mission gouvernementale dans le seul but de sortir de la prison infernale dans laquelle ils sont enfermés. Avec Margot Robbie, Pete Davidson, John Cena et bien d’autres, le long métrage a obtenu un score de 7,3 sur IMDB, s’imposant comme l’un des films d’action-aventure les plus populaires de cette année.

1. Dune :

Il est considéré comme le spectacle visuel de la dernière fois. Sorti en octobre 2021 et avec une arrivée prochaine en streaming, Dune est le premier sur la liste IMDB. C’est parce qu’il est devenu l’introduction parfaite à l’histoire de Paul Atréides, qui a été joué par Timothée Chalamet. De plus, la combinaison de l’acteur principal avec la participation de Zendaya a attiré l’attention de beaucoup de fans.

