Voici le skin Neymar sur Fortnite: comment l’obtenir

Après l’annonce via teaser datant de mars dernier, Neymar Jr se prépare à arriver sur Fortnite. La communication officielle provient directement d’Epic Games via un article de blog. À partir du mardi 27 avril, avec la sortie de la v16.30, la star du football brésilien sera disponible dans le Battle of Fury Pass, saison 6 du chapitre 2. En accomplissant les tâches de Neymar Jr et la rareté épique, vous pourrez débloquer son formes primordiales de jaguar. En plus de cela, le costume de footballeur est disponible en deux autres variantes: le style par défaut et le style d’exposition. Cependant, ni le kit brésilien ni celui du Paris Saint-Germain (où Neymar Jr joue le rôle de l’attaquant) n’est présent, bien que les kits sous licence des équipes aient été inclus dans la bataille royale au début de 2021.

La nouvelle ne s’arrête pas là: du 27 avril au 4 mai Neymar Jr et PUMA envahiront le Mode créatif Fortnite. Au lieu de cela, du 27 avril au 30 avril commencera une expérience de combat détendue appelée Go Crazy Arena. Epic Games le décrit comme une liste de lecture créée par des membres de la communauté Madmoods and Immature, mettant en vedette des batailles 8v8 avec des régénérations et des améliorations infinies. Enfin, le 28 avril est prévu la Coupe Neymar Jr, tournoi divisé par région qui vous permet de gagner des chaussures de football avec un design personnalisé inspiré de la forme primordiale de la star du football brésilien. Pendant le tournoi, vous pouvez également obtenir la nouvelle émoticône gagnante du Giro.

Neymar Jr n’est pas la première célébrité à rejoindre le monde de Forntite. Au cours des derniers mois, la bataille royale a accueilli des skins de grands représentants de la musique, tels que Travis Scott et Marshmello, ou des influenceurs et des pro-joueurs, tels que Ninja, Loserfruit et TheGrefg. À tout cela s’ajoutent les nombreux croisements avec les films, séries télévisées, jeux vidéo et bandes dessinées: de Lara Croft dans Fury aux précédents Avengers de la saison 4, pour ne citer que quelques exemples parmi tant d’autres.

