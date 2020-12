Voici le Samsung Galaxy S21 Ultra: images officielles divulguées

Après les Galaxy S21 et S21 +, le Galaxy S21 Ultra a été complètement divulgué avec des images et des fonctionnalités officielles.

Après les Galaxy S21 et S21 +, c’est au tour du Ultra. Le peuple de WinFuture a eu un accès exclusif à photos et caractéristiques officielles du nouveau téléphone phare de la série Galaxy S21 de Samsung qui arrivera le 14 janvier, et n’a pas hésité un instant à partager l’information avec le monde.

Ainsi, le Galaxy S21 Ultra Ce n’est plus un secret dans son intégralité, grâce à une fuite précoce qui nous permet de regarder de plus près au design du terminal dans toutes ses différentes couleursainsi que certaines de ses principales caractéristiques.

Le Galaxy S21 Ultra sera le seul compatible avec le S-Pen

On sait depuis un certain temps que Samsung avait prévu de révolutionner complètement son téléphone haut de gamme, basé sur zoomer sur les fonctionnalités de la série Note aux modèles de la famille Galaxy S.

Maintenant nous savons qu’en effet Le Galaxy S21 Ultra sera le premier modèle de l’histoire de la série Galaxy S à être compatible avec le S-Pen, le stylet intelligent jusqu’à présent exclusif au Galaxy Note. Cela a été confirmé par la marque elle-même il y a quelques jours.

Grâce aux images partagées, le modifications de conception des Galaxy S21 et S21 +, le plus frappant étant l’existence d’un écran incurvé et un système photographique plus nombreux en termes de capteurs, avec un total de cinq caméras au lieu des trois présents dans les deux modèles les moins chers.

Au jour d’aujourd’hui, le prix C’est le seul détail qui semble manquer sur le nouveau Galaxy S21, même si nous savons déjà où vont les prises de vue. Si les fuites continuent à ce rythme, j’ai peur que nous n’ayons pas à attendre trop longtemps avant de pouvoir découvrir les prix tôt.

