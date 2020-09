Voici le Samsung Galaxy Fold2 5G: tous les détails du nouveau smartphone pliable

Son arrivée était officiellement prévue début août mais en réalité les fans de smartphones pliables l’attendaient depuis des mois, et maintenant il est prêt à arriver sur le marché: Samsung Galaxy Z Fold2 5G il a été officiellement présenté par le groupe coréen, vous pouvez l’avoir entre vos mains dans quelques jours et vous pouvez déjà le réserver dès aujourd’hui. Celui des smartphones pliables est encore aujourd’hui une catégorie d’appareils controversée: le potentiel qu’ils cachent est énorme, mais les problèmes liés à la praticité et au prix de ces appareils ne peuvent encore être négligés.

Du point de vue du prix malheureusement le Samsung Galaxy Z Fold2 5G n’est pas destiné à changer les cartes sur la table pour le grand public, mais en ce qui concerne le potentiel de la catégorie pliable le gadget a certainement quelque chose à dire et s’annonce comme une évolution très intéressante du prédécesseur lancé maintenant en 2019. et arrivé chez nous en début d’année.

Plus d’espace disponible

La différence la plus évidente et immédiate avec le premier Galaxy Fold est la affichage externe du nouveau modèle, qui mesure maintenant 6,2 pouces de diagonale, occupe toute la partie avant du gadget fermé et vous permet d’utiliser le nouveau Z Fold2 5G comme un véritable smarpthone. À l’intérieur aussi, cependant, le gadget a changé: le grand écran principal pliable de 7,6 pouces de diagonale propose désormais des lunettes plus minces et surtout s’est débarrassé de l’encoche flashy que dans le premier Galaxy Fold abritait les caméras secondaires. Le seul capteur dédié aux autoportraits en mode tablette est désormais une unité de 10 Mpixels avec un objectif intégré dans un trou de l’écran, pratiquement invisible.

Le tout dans des dimensions comparables à celles du premier Fold. Une fois fermée, cette deuxième édition mesure en fait 15,9 x 6,8 x 1,68 centimètres, et parvient à s’adapter avec une relative tranquillité même dans les poches de pantalon.

La nouvelle charnière

Samsung a également annoncé des améliorations significatives concernant le mécanisme de fermeture du produit, qui dans le premier Fold avait causé de nombreux problèmes à l’entreprise. Dans le Galaxy Z Fold2 5G, la charnière sous le panneau pliant a été entièrement repensée à deux fins: d’une part, être plus résistant flexion et imperméable à la pénétration de particules de poussière et d’autre part pouvant rester fixe en position pour quitter l’écran plié à l’angle souhaité.

Android repensé

Le fait de pouvoir plier l’écran à n’importe quel angle rend l’hybride plus utile grâce aux nombreux changements que Samsung a apportés au système d’exploitation Android pour profiter de l’unicité de son appareil. Galaxy Z Fold2 5G vous pouvez par exemple utiliser comme un petit ordinateur portable en utilisant l’un des deux panneaux comme clavier; dans les applications multimédias, l’un des deux panneaux peut être utilisé comme piédestal placé sur une surface plane tandis que la partie relative de l’écran affiche les commandes et la partie restante de l’affichage montre la vidéo ou l’album en cours de lecture; dans la caméra une des deux moitiés l’écran affiche la photo que vous venez de prendre et les commandes de l’obturateur, tandis que l’autre affiche le viseur électronique.

En général, partout où il le pouvait, Samsung a tenté d’embellir l’interface Android avec des applications propriétaires et des ajustements utiles pour tirer le meilleur parti du grand écran et la possibilité de le plier. L’écran principal peut héberger jusqu’à trois applications en même temps, qui dans certains cas peuvent simplement passer des notes et des images en faisant glisser les objets souhaités d’une fenêtre à une autre, comme sur un ordinateur. Des raccourcis utiles qui peuvent être définis à volonté peuvent ouvrir deux ou plusieurs applications déjà côte à côte en même temps pour commencer à travailler avec toutes les informations nécessaires devant vos yeux.

Top composants

Les composants à l’intérieur de l’appareil s’occupent de tout déplacer en douceur: dans le Galaxy Z Fold2 5G, un puissant processeur de dernière génération soutenu par 12 Go de RAM est à l’œuvre pour mieux gérer les passages rapides entre plusieurs applications fonctionnant simultanément et l’échange entre l’utilisation de l’écran externe et l’écran principal, ainsi que tout le meilleur que le groupe coréen a récemment pu intégrer dans ses smartphones phares tels que le triple caméra principale, qui peut désormais également être utilisé pour les selfies en gardant l’appareil ouvert et l’écran secondaire pointé vers le sujet.

Le cercle est complété par un capteur d’empreintes digitales latéral, une batterie de 4500 mAh avec une charge inverse rapide et sans fil, 256 Go de mémoire UFS 3.1 rapide, un système de deux haut-parleurs stéréo positionné sous l’écran pliable et un modem 5G intégré, pour garantir des vitesses de connexion inégalées à l’avenir, lorsque les réseaux de nouvelle génération seront une réalité partout.

Un produit pour quelques-uns

Avec le Galaxy Z Fold2 5G, Samsung semble être intervenu sur toutes les questions critiques du premier modèle utilisant l’expérience acquise lors de sa commercialisation et de la création du compact Z Fip. Si le premier produit de la série était dit comme impératif car le premier jamais sur le marché, cela pourrait cependant s’avérer être un achat plus utile et sensé.

Le problème est toujours le prix: disponible pour commencer du 18 septembre dans les couleurs Mystic Black et Mystic Bronze, Galaxy Z Fold2 5G coûte la beauté de 2050 euros. Le coût est en ligne avec celui du prédécesseur au moment du lancement mais, bien que ce nouveau modèle s’annonce plus mature et intéressant, il reste dédié à qui il est extrêmement intentionnel à acheter ou extrêmement riche et curieux.