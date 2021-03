Voici le OnePlus 9 Pro dans sa nouvelle couleur « Morning Mist »

Le OnePlus 9 Pro, découvert dans les images officielles. Ceci est la disposition complète du terminal.

Les OnePlus 9 et 9 Pro ils sont presque là. La nouvelle génération de terminaux de l’entreprise sera présentée le 23 mars, et aujourd’hui nous avons déjà pu collecter une bonne quantité de détails à leur sujet. Cependant, c’est aujourd’hui la première fois que le cabinet nous donne la possibilité de jetez un œil à la conception du OnePlus 9 Pro grâce à des images officielles de haute qualité.

Ces images ont été partagées par Pete Lau, le PDG de OnePlus, à travers votre profil Twitter. En eux, nous pouvons voir le OnePlus 9 Pro dans son nouvelle finition argentée appelée « Morning Mist ».

« Morning Mist » serait la seule finition brillante sur le OnePlus 9 Pro

Grâce aux récentes fuites avec le OnePlus 9 Pro comme protagoniste, nous savons que le terminal sera disponible en trois couleurs différentes: noir, vert et argent.

Nous savions, grâce aux images vues précédemment, que les couleurs vert et noir ils arriveront avec un finition mate pour le dos, suivant ainsi la voie de firmes comme Apple ou Samsung qui ont également opté pour la douceur du verre mat, et sa capacité à repousser la saleté et les empreintes digitales.

Cependant, aujourd’hui, nous savons que Le OnePlus 9 Pro argenté présentera une finition brillante. Cela se reflète dans les images partagées par Pete Lau, dans lesquelles? nouveau module de caméra d’appareil, aussi bien que écran incurvé qui occupera tout le front.

A part ça, on peut revoir le joint Hasselblad sur le module arrière destiné à abriter les caméras, composé d’un total de quatre capteurs différents. On sait que l’une des caméras utilisera le nouveau capteur Sony IMX789 personnalisé, qui, soutenue par la technologie apportée par la firme spécialisée dans la photographie, devrait représenter un avant et un après dans le domaine de la photographie au sein du catalogue de la marque chinoise.

