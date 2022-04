Voici le nouveau POCO M4 5G: la prochaine bête bon marché de Xiaomi fuit

Partager

Le POCO M4 5G aura un grand module de caméra à l’arrière qui abritera ses deux capteurs photographiques et un flash LED sur le côté gauche et le logo de la marque sur le côté droit.

L’activité au sein de POCO a été vraiment intense ces derniers jours, car après avoir présenté son smartphone le plus avancé à ce jour, le POCO F4 GT, et ses premiers wearables, la POCO Watch et le POCO Buds Pro, maintenant la marque indépendante de Xiaomi concentre ses efforts sur la finalisation la présentation de son nouveau produit phare d’entrée de gamme, le POCO M4 5G.

Une bonne preuve en est que la marque chinoise vient de filtrer les premières images réelles de ce terminal, quelques jours avant sa présentation. C’est tout ce que nous savons sur le nouveau POCO M4 5G.

Le POCO M4 5G dévoilé

Himanshu Tandon, directeur des ventes de POCO en Inde, a partagé, via un tweet que vous avez posté récemment, les premières vraies photos du nouveau POCO M4 5Gqui révèlent la conception complète du nouveau terminal de franchise bon marché de la firme chinoise.

Ces images, que nous vous laissons sous ces lignes, révèlent que le nouveau smartphone d’entrée de gamme de POCO aura un grand module caméra à l’arrière qui abritera ses deux capteurs photographiques et un flash led sur le côté gauche et le logo de la marque sur le côté droit et qui sera décliné en plusieurs coloris, parmi lesquels on retrouvera un modèle en noir, un en jaune et un en bleu-gris.

En ce qui concerne ses spécifications, d’après ce que nous savons jusqu’à présent, le nouveau POCO M4 5G aura un Écran LCD de 6,58 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 hertzun processeur MediaTek Dimension 700 qui sera accompagné du GPU Mali G57, un double module caméra arrière composé de un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels et une bonne batterie 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

POCO F3, analyse : plus de puissance et une charge plus rapide pour le nouveau haut de gamme abordable de la marque chinoise

Dans tous les cas, vous n’aurez qu’à attendre quelques jours pour connaître tous les détails du nouveau POCO M4 5G, puisque la firme chinoise a déjà confirmé que sera officiellement présenté en Inde le 29 avril.

