Voici le nouveau Google Maps, ce qui change dans les nouvelles versions de l’application

Google Maps c’est fait plus coloré et plus précis, pour aider les utilisateurs à naviguer dans les environs, même à pied, avec plus de sécurité, sachant à l’avance ce qu’ils trouveront. C’est l’essentiel des mises à jour que la maison Mountain View effectue déjà ces jours-ci à la fois sur ses applications pour smartphones Android et iOS, et sur le site Web du service. La nouvelle a été annoncée dans ces heures avec une intervention sur le blog de l’entreprise et concerne principalement la façon dont les cartes sont représentées sur les écrans.

Rues, ruelles, passages pour piétons et bien plus encore

L’une des nouveautés les plus intéressantes pour ceux qui parcourent souvent les rues de la ville à pied est un nouveau système de représentation routière, qui tiendra davantage compte de la taille de la chaussée. Toutes les rues insérées dans la cartographie numérique seront reproduites à l’échelle pour permettre de distinguer une route à fort trafic d’une route secondaire, une allée d’un chemin de terre, etc. Google s’est également engagé à reproduire dans les plans de la ville bandes et zones piétonnes, trottoirs et toboggans e ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. Pour le moment, la nouveauté touchera les villes de Londres, New York et San Francisco, mais il est prévu de l’étendre à d’autres villes au fil du temps.

La nature dans les cartes

Ce que les utilisateurs du monde entier trouveront immédiatement utile en est un représentation plus précise de la nature et la végétation sur les cartes. Google a appliqué des techniques d’intelligence artificielle appliquées aux images satellites sur lesquelles il fonde sa cartographie, pour reconnaître et distinguer plus précisément les différentes compositions d’une zone géographique donnée. En appliquant un dégradé de couleurs plus varié aux nouvelles catégories de terres identifiées, Google Maps peut montrer les zones plus ou moins fertiles d’une même forêt bien mises en valeur, ainsi que les zones désertiques, les lacs, les glaciers et autres caractéristiques naturelles du lieu sélectionné.