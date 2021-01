Voici le mobile en édition limitée d’Elon Musk: un iPhone avec des baskets incluses

Elon Musk a son propre smartphone et ce n’est pas du tout bon marché.

Tout au long de l’histoire, il y a eu des hommes et des femmes qui ont laissé leur empreinte. À l’heure actuelle, certains des plus importants sont par exemple Steve Jobs, l’un des fondateurs d’Apple; et d’autre part Elon Musk, ** fondateur de Tesla et l’un des hommes les plus influents aujourd’hui *.

Elon Musk est un homme particulier. Non seulement il a l’esprit en avance sur son temps, mais il a aussi des bizarreries particulières comme détruire régulièrement ses smartphones. Il a également l’honneur d’avoir un mobile basé sur ses réalisations et que, comment pourrait-il en être autrement, est de Caviar, la firme russe connue pour ses appareils terriblement chers.

C’est le smartphone d’Elon Musk

Comme nous l’enseigne la chaîne YouTube Unbox Therapy, le mobile «Elon Musk» est toujours un iPhone 12 Pro ou un iPhone 12 Pro Max mais avec plusieurs particularités.

D’une part, et comme tout ce que fait Caviar, le prix de ce smartphone basé sur Elon Musk est prohibitif puisqu’il coûte sa version 128 Go, seulement 9600 €.

D’autre part, il est basé sur la mission SpaceX, donc cet appareil sert à montrer au monde que vous êtes un amoureux du credo d’Elon Musk. En plus de tout ça, On peut aussi se procurer un autre accessoire basé sur le bon Elon.

C’est une paire de chaussures appelée Musk be on Mars et qui sera idéale pour tous ceux qui cherchent à attirer l’attention dans la rue. Avec des nuances d’orange, de blanc et de gris, encore une fois, ces chaussures ont un prix qui ne convient pas à toutes les poches: 1490 €.

Par conséquent, pour les 9600 € et près de 1500 € que coûtent les produits Caviar d’Elon Musk, nous aurons un smartphone et des chaussures uniques. Ce ne sont évidemment pas les plus beaux produits du marché, mais c’est le meilleur moyen de montrer notre amour et notre admiration pour un génie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂