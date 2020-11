Voici le meilleur Motorola pas cher d’Amazon: seulement 139 euros

Nous vous proposons une offre avec laquelle vous ne pouvez pas vous tromper, moins de 140 euros pour l’un des plus aimés.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez acheter le Motorola Moto G8 pour seulement 139 euros grâce à cette offre Amazon.

L’appareil arrive dans sa version de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Le Motorola Moto G8 appartient à l’une des familles avec plus de bagages dans le milieu de gamme Android, une série qui a donné naissance à des smartphones très populaires.

Maintenant, vous pouvez le prendre à un prix plus que tentant.

Savoir plus: Motorola Moto G8

Achetez le Motorola Moto G8 au meilleur prix

Le smartphone Motorola a une dalle IPS de 6,4 pouces et une résolution HD +. Votre cerveau est l’un des processeurs que nous avons testé le plus ces dernières années, le Snapdragon 665.

Vous n’aurez pas de problèmes de performances au quotidien. Le Motorola Moto G8 est également livré avec un triple caméra arrière et une batterie qui atteint 4 000 mAh.

Qualcomm Snapdragon 665

4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne

Écran 6,4 pouces HD + IPS

3 caméras arrière

Batterie de 4000 mAh

Prise jack 3,5 mm, radio FM