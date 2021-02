Voici le guide cadeau de dernière minute Star Wars pour la Saint-Valentin que vous recherchiez!

Alors que Cupidon stocke son carquois avec des flèches magiques à l’approche de la Saint-Valentin, il reste encore assez de temps pour montrer un amour sérieux à votre fan préféré de « Star Wars » avec un assortiment stellaire de cadeaux tentants directement de cette galaxie très, très lointaine.

Pour célébrer les vacances les plus amoureuses, les romantiques de Disney et Lucasfilm ont rassemblé une sélection de choix de friandises sur le thème de Star Wars pour réchauffer le cœur de vos meilleurs amis, partenaires et membres de votre famille en cette Saint-Valentin.

Image 1 sur 11 (Crédit d’image: Funko) Funko Pop! Star Wars: Valentines Vader avec coeur

23,50 € d’Amazon. Image 3 sur 11 (Crédit d’image: lovepop) Bouquet d’explosion d’amour Star Wars Death Star

26 € sur lovepop. Image 4 sur 11 (Crédit d’image: cible) Chaussettes pour femmes Star Wars: The Mandalorian Valentine’s Day.

6,80 € sur Target.com. Image 5 sur 11 (Crédit d’image: MANIÈRE DE CÉLÉBRER!) Mug Chibi Star Wars R2-D2 Saint-Valentin

7,88 € sur Walmart.com Image 6 sur 11 (Crédit d’image: Star Wars) Ensemble, nous pouvons gouverner la couverture polaire Galaxy

61,45 € sur Zazzle Image 8 sur 11 (Crédit d’image: Hot Topic) T-shirt Star Wars Tu es l’Obi-Wan pour moi

23 € sur HotTopic.com Image 9 sur 11 (Crédit d’image: Galerie Candy) Boîte à bonbons Star Wars The Mandalorian Heart

15 € sur Galerie. Image 10 sur 11 (Crédit d’image: DK) Star Wars: Je t’aime. Je sais livre

10 € sur DK.com.

D’un Darth Vader Funko Pop! pompon ou une douillette couverture polaire TIE fighter à câliner, à un t-shirt « You’re The Obi-Wan For Me », un bouquet de papier artisanal Death Star Love Explosion ou un ensemble scintillant d’alliances Leia et Han il y en a beaucoup pour éveiller votre portefeuille.

Découvrez les jetons d’amour de la Saint-Valentin rouge, blanc et rose «Star Wars» dans la galerie ci-dessus, mais dépêchez-vous avant le coucher des deux soleils de Tatooine!

